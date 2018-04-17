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Белый дом: надеемся, что русские изменят свое поведение
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Белый дом: надеемся, что русские изменят свое поведение 

Свободная пресса 47 минут назад
Фото: Свободная пресса
Президент США Дональд Трамп все еще хочет встреться с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома считает, что для мира будет лучше, если Москва и Вашингтон будут иметь хорошие отношения. Однако, Трамп отметил: многое зависит от России.
«Президент все еще хотел бы поговорить с ним. Он считает, что для мира будет лучше, если у них будут хорошие отношения. Но это будет зависеть от действий России, — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы американской администрации Сару Сандерс. — Своими действиями мы ясно дали понять, чего мы ожидаем. И мы надеемся, что они изменят свое поведение».
Ранее «СП» сообщала, что глава Белого дома — после обстоятельных переговоров со своими советниками — распорядился повременить с введением новых экономических санкций в отношении РФ, которые накануне анонсировали постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и американский посол в Москве Джон Хантсман.
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