Мисс Екатеринбург-2006 Дарья Дементьева стала ведущей всероссийского телеканала 

Известная екатеринбурженка Дарья Дементьева, которая в 2006 году получила звание «Мисс Екатеринбург», снова сменила место работы. Теперь девушка будет вести информационные программы на телеканале «Мир». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
— Ну что, с первыми выпусками меня на телеканале «Мир», теперь буду в эфире по России и СНГ, — написала Дарья.
На официальном сайте телекомпании также появилось сообщение о новой ведущей. В своём мини-интервью для страницы «Лица мира» на сайте телеканала Дарья охарактеризовала его пятью словами: свежий, светлый, интересный и дающий надежду. Однако на странице «ВКонтакте» в графе «Место работы» у Дарьи до сих пор указан телеканал «360°».
Дарья Дементьева выиграла главный городской конкурс красоты в 2006 году. После этого девушка отучилась на факультете журналистики в МГУ и в прошлом году стала одной из двух екатеринбуржцев, попавших на проект «Пабличные игры», который круглосуточно транслировался в социальной сети «ВКонтакте». На проекте девушка продержалась 38 дней.