Мисс Екатеринбург-2006 Дарья Дементьева стала ведущей всероссийского телеканала

Известная екатеринбурженка Дарья Дементьева , которая в 2006 году получила звание «Мисс Екатеринбург », снова сменила место работы. Теперь девушка будет вести информационные программы на телеканале «Мир» . Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

— Ну что, с первыми выпусками меня на телеканале «Мир», теперь буду в эфире по России и СНГ, — написала Дарья.

На официальном сайте телекомпании также появилось сообщение о новой ведущей. В своём мини-интервью для страницы «Лица мира» на сайте телеканала Дарья охарактеризовала его пятью словами: свежий, светлый, интересный и дающий надежду. Однако на странице «ВКонтакте» в графе «Место работы» у Дарьи до сих пор указан телеканал «360°».