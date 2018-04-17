Мэр Находки сложил с себя полномочия

Утром во вторник, 17 апреля, глава администрации Находкинского городского округа Андрей Горелов подписал распоряжение №189-р «О сложении полномочий главы Находкинского городского округа» и указал точную дату и время своего ухода из мэрии, сообщает PRIMPRESS.

Согласно распоряжению, которое подписано самим мэром, он досрочно слагает с себя полномочия главы Находки с 10.30, во вторник, 17 апреля. До встречи с депутатами города комментировать ситуацию журналистам Андрей Горелов отказался. Заседание Думы началось в 11 часов.

Напомним, 14 апреля врио губернатора Андрей Тарасенко лично встретился с депутатами Находки. Он предложил главе и председателю Думы Находки написать заявления об увольнении.

В понедельник, 16 апреля экс-мэр выставил новые условия по своей отставке. Два помощника Андрея Горелова принесли в гордуму письмо за подписью Горелова, в котором он заявил, что снимет с себя полномочия только после вступления в должность нового градоначальника.