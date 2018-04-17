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Мэр Находки сложил с себя полномочия
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Мэр Находки сложил с себя полномочия 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Утром во вторник, 17 апреля, глава администрации Находкинского городского округа Андрей Горелов подписал распоряжение №189-р «О сложении полномочий главы Находкинского городского округа» и указал точную дату и время своего ухода из мэрии, сообщает PRIMPRESS.
Согласно распоряжению, которое подписано самим мэром, он досрочно слагает с себя полномочия главы Находки с 10.30, во вторник, 17 апреля. До встречи с депутатами города комментировать ситуацию журналистам Андрей Горелов отказался. Заседание Думы началось в 11 часов.
Напомним, 14 апреля врио губернатора Андрей Тарасенко лично встретился с депутатами Находки. Он предложил главе и председателю Думы Находки написать заявления об увольнении.
В понедельник, 16 апреля экс-мэр выставил новые условия по своей отставке. Два помощника Андрея Горелова принесли в гордуму письмо за подписью Горелова, в котором он заявил, что снимет с себя полномочия только после вступления в должность нового градоначальника.
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