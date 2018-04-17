В Барнауле на площади Спартака уличные торговцы продавали испорченную рыбу

Троих торговцев, продававших испорченную рыбу и хурму на площади Спартака в Барнауле , привлекли к административной ответственности.

Рейды по пресечению уличной торговли на территории города проходят каждую неделю. По словам специалистов, уличные торговцы не имеют санитарных книжек, а продукция, реализуемая на улицах города, представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

Так, в антисанитарных условиях на площади Спартака продавали испорченную рыбу горячего копчения и хурму. Торговцев привлекли к ответственности.

Напомним, за первичное правонарушение предусмотрено предупреждение. Также нарушителям грозит штраф: для физлиц — от 500 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для юрлиц — до 50 тыс. руб.