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В Барнауле на площади Спартака уличные торговцы продавали испорченную рыбу
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В Барнауле на площади Спартака уличные торговцы продавали испорченную рыбу 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Троих торговцев, продававших испорченную рыбу и хурму на площади Спартака в Барнауле, привлекли к административной ответственности.
Рейды по пресечению уличной торговли на территории города проходят каждую неделю. По словам специалистов, уличные торговцы не имеют санитарных книжек, а продукция, реализуемая на улицах города, представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.
Так, в антисанитарных условиях на площади Спартака продавали испорченную рыбу горячего копчения и хурму. Торговцев привлекли к ответственности.
Напомним, за первичное правонарушение предусмотрено предупреждение. Также нарушителям грозит штраф: для физлиц — от 500 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 10 тыс. руб., для юрлиц — до 50 тыс. руб.
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