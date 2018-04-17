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Как производство чая обогатило жителей отдаленной горной деревни
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Как производство чая обогатило жителей отдаленной горной деревни 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.
Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.
Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.
Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.
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