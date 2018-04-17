Как производство чая обогатило жителей отдаленной горной деревни

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля / Синьхуа / — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай / на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.

Уишань /пров. Фуцзянь/, 16 апреля /Синьхуа/ — Маленькая, оторванная от мира деревня Тунму расположена в центральной части национального природного заповедника «Уишань» провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ на высоте почти 1000 м над уровнем моря.

Несколько лет назад жители деревни решили развивать у себя производство красного чая «Чжэншань сяочжун» в качестве особого местного продукта. 55-летний Цзян Юаньсюнь, родившийся и выросший в деревне Тунму, — мастер по производству чая «Чжэншань сяочжун» в 24-м поколении. Его нынешний чайный бизнес, в основе которого лежит модель «компания плюс крестьянские дворы», непрерывно расширяется: не только все больше односельчан приобщаются к чаеводству, но и многие из тех, кто уехал на учебу или на заработки, возвращаются обратно и начинают работать с Цзян Юаньсюнем.

Можно сказать, что Тунму стала настоящей «чайной деревней». В 2017 году среднедушевой доход здесь достиг 20810 юаней. В настоящее время чаеводы Тунму во главе с Цзян Юаньсюнем не только бережно хранят традиции, но и занимаются новаторством. Они разработали новую технологию производства чая «Цзиньцзюньмэй», распространившуюся по всему Китаю.

Благодаря развитию чайного производства деревня Тунму постепенно превращается в зажиточную и процветающую, давая пример другим бедным горным районам.