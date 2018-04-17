«Экономика персиковых цветов» как метод борьбы с бедностью в уезде Вэйсянь

Ханьдань /пров. Хэбэй/, 16 апреля / Синьхуа / — В последние годы в рамках целевой программы по борьбе с бедностью власти уезда Вэйсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/ стимулируют крестьян использовать благоприятные местные условия для выращивания персиковых деревьев, а также производства из удаленных в процессе прореживания и опавших цветов персика питьевых и косметических продуктов.

"Экономика персиковых цветов" стала новым, эффективным методом избавления от бедности.

"Экономика персиковых цветов" как метод борьбы с бедностью в уезде Вэйсянь (Фотографии Синьхуа/Моу Юй)

Ханьдань /пров. Хэбэй/, 16 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в рамках целевой программы по борьбе с бедностью власти уезда Вэйсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/ стимулируют крестьян использовать благоприятные местные условия для выращивания персиковых деревьев, а также производства из удаленных в процессе прореживания и опавших цветов персика питьевых и косметических продуктов.

"Экономика персиковых цветов" стала новым, эффективным методом избавления от бедности.

"Экономика персиковых цветов" как метод борьбы с бедностью в уезде Вэйсянь (Фотографии Синьхуа/Моу Юй)

Ханьдань /пров. Хэбэй/, 16 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в рамках целевой программы по борьбе с бедностью власти уезда Вэйсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/ стимулируют крестьян использовать благоприятные местные условия для выращивания персиковых деревьев, а также производства из удаленных в процессе прореживания и опавших цветов персика питьевых и косметических продуктов.

"Экономика персиковых цветов" стала новым, эффективным методом избавления от бедности.