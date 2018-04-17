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«Экономика персиковых цветов» как метод борьбы с бедностью в уезде Вэйсянь
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«Экономика персиковых цветов» как метод борьбы с бедностью в уезде Вэйсянь 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханьдань /пров. Хэбэй/, 16 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в рамках целевой программы по борьбе с бедностью власти уезда Вэйсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/ стимулируют крестьян использовать благоприятные местные условия для выращивания персиковых деревьев, а также производства из удаленных в процессе прореживания и опавших цветов персика питьевых и косметических продуктов.
"Экономика персиковых цветов" стала новым, эффективным методом избавления от бедности.
"Экономика персиковых цветов" как метод борьбы с бедностью в уезде Вэйсянь (Фотографии Синьхуа/Моу Юй)
Ханьдань /пров. Хэбэй/, 16 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в рамках целевой программы по борьбе с бедностью власти уезда Вэйсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/ стимулируют крестьян использовать благоприятные местные условия для выращивания персиковых деревьев, а также производства из удаленных в процессе прореживания и опавших цветов персика питьевых и косметических продуктов.
"Экономика персиковых цветов" стала новым, эффективным методом избавления от бедности.
"Экономика персиковых цветов" как метод борьбы с бедностью в уезде Вэйсянь (Фотографии Синьхуа/Моу Юй)
Ханьдань /пров. Хэбэй/, 16 апреля /Синьхуа/ — В последние годы в рамках целевой программы по борьбе с бедностью власти уезда Вэйсянь провинции Хэбэй /Северный Китай/ стимулируют крестьян использовать благоприятные местные условия для выращивания персиковых деревьев, а также производства из удаленных в процессе прореживания и опавших цветов персика питьевых и косметических продуктов.
"Экономика персиковых цветов" стала новым, эффективным методом избавления от бедности.
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