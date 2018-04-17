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Ученые озадачены разумными существами, что жили на Земле до людей
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Ученые озадачены разумными существами, что жили на Земле до людей 

РИА «ВистаНьюс» 1 час назад
Коллектив ученых выдвинули эволюционную теорию, которая получила название «силурианской гипотезы». Статья в описала обеспокоенность специалистов судьбой разумных существ живших на Земле до людей.
Гэвин Шмидт и Адам Франк выдвинули «силурианскую гипотезу». По их предположению жизнь на Земле могла быть и не быть на Земле с вероятностью 50/50. По убеждению ученых, жизнь на планете может просто не возникнуть, не развиться до сложных форм, не достичь уровня разумных существ, а если это все-таки произошло, цивилизация попросту может не просуществовать достаточно долго, исчезнув в результате глобальной катастрофы.
Полученные результаты исследования опубликовали в тематическом издании International Journal of Astrobiology. Коллеги исследователей видят рациональность в их понимании развития жизни на Земле. Однако видят и недоработки в предлагаемой гипотезе.
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