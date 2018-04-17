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«Хлестать стало из-под киоска»: улицу Малышева затопила коммунальная река
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«Хлестать стало из-под киоска»: улицу Малышева затопила коммунальная река 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Утро 17 апреля началось в Екатеринбурге с серьёзной коммунальной аварии: лопнула труба в районе перекрёстка Малышева — Гагарина. Холодная вода стала выливаться на дорогу и стремительно распространяться в направлении Восточной.
— Хлестать стало из-под киоска, — рассказал очевидец, — образовался целый водоём.
Жители района пожаловались на пересохшие краны: количество домов, оставшихся без холодной воды, в настоящее время уточняется. В диспетчерской службе ЖКХ сообщили, что поломка случилась на сетях Водоканала. К месту протечки направили аварийные бригады.
Недавно мощный потоп случился на улице Щербакова. Там лопнувшую трубу не могли залатать в течение нескольких дней. Из-за этого на проезжей части регулярно образовывался гололёд.
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