В Центральном доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе пройдёт IV Всеармейское совещание писателей

В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы дальнейшего повышения уровня военной литературы, адаптации творчества армейских и флотских литераторов к современным военно-политическим реалиям.

С 18 по 20 апреля в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе под руководством статс-секретаря — заместителя Министра обороны России генерала армии Николая Панкова пройдёт IV Всеармейское совещание писателей.

В мероприятии примут участие более 40 военных писателей, представляющих виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации, а также военные округа. Организаторами совещания являются Главное управление по работе с личным составом ВС РФ, Департамент культуры Минобороны России и военно-художественная студия писателей ЦДРА. Участники мероприятия были отобраны по итогам всероссийских литературных конкурсов имени генералиссимуса А. В. Суворова и «Твои, Россия, сыновья!», проведённых военно-художественной студией писателей ЦДРА.

На совещании планируется рассмотреть вопросы дальнейшего повышения уровня военной литературы, адаптации творчества армейских и флотских литераторов к современным военно-политическим реалиям, развитие литературных объединений в войсках, а также оказание помощи военным авторам в издании и пропаганде их произведений.