Ещё
В Центральном доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе пройдёт IV Всеармейское совещание писателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Центральном доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе пройдёт IV Всеармейское совещание писателей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы дальнейшего повышения уровня военной литературы, адаптации творчества армейских и флотских литераторов к современным военно-политическим реалиям.
С 18 по 20 апреля в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе под руководством статс-секретаря — заместителя Министра обороны России генерала армии Николая Панкова пройдёт IV Всеармейское совещание писателей.
В мероприятии примут участие более 40 военных писателей, представляющих виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации, а также военные округа. Организаторами совещания являются Главное управление по работе с личным составом ВС РФ, Департамент культуры Минобороны России и военно-художественная студия писателей ЦДРА. Участники мероприятия были отобраны по итогам всероссийских литературных конкурсов имени генералиссимуса А. В. Суворова и «Твои, Россия, сыновья!», проведённых военно-художественной студией писателей ЦДРА.
На совещании планируется рассмотреть вопросы дальнейшего повышения уровня военной литературы, адаптации творчества армейских и флотских литераторов к современным военно-политическим реалиям, развитие литературных объединений в войсках, а также оказание помощи военным авторам в издании и пропаганде их произведений.
Запланированы выступления представителей руководства Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации и Департамента культуры Минобороны России, а также известных писателей: депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, сопредседателя правления Союза писателей России, прозаика Сергея Шаргунова, члена Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, председателя редакционного совета «Литературной газеты», прозаика, поэта и драматурга Юрия Полякова, председателя Союза писателей России, прозаика Николая Иванова, председателя Московской городской организации Союза писателей России, поэта Владимира Бояринова, члена Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, прозаика и телеведущего Захара Прилепина, главного редактора журнала «Москва», поэта и прозаика Владислава Артёмова, мастера остросюжетной прозы (автора книги «Ворошиловский стрелок») Виктора Пронина и других.
ТК «Звезда»: последние новости
В результате ударов США центр Дамаска не пострадал Врио главы Кемеровской области уволил четырех заместителей Система ПВО Сирии отразила новую ракетную атаку под Хомсом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию70
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку100
G7 требует у РФ ответов по инциденту в Солсбери63
Путин придумал способ победить коррупцию423
Российский «Панцирь» отбил атаку США768
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение