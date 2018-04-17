В Центральном доме Российской Армии имени М. В. Фрунзе пройдёт IV Всеармейское совещание писателей 

В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы дальнейшего повышения уровня военной литературы, адаптации творчества армейских и флотских литераторов к современным военно-политическим реалиям.
С 18 по 20 апреля в Центральном доме Российской Армии (ЦДРА) имени М. В. Фрунзе под руководством статс-секретаря — заместителя Министра обороны России генерала армии Николая Панкова пройдёт IV Всеармейское совещание писателей.
В мероприятии примут участие более 40 военных писателей, представляющих виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации, а также военные округа. Организаторами совещания являются Главное управление по работе с личным составом ВС РФ, Департамент культуры Минобороны России и военно-художественная студия писателей ЦДРА. Участники мероприятия были отобраны по итогам всероссийских литературных конкурсов имени генералиссимуса А. В. Суворова и «Твои, Россия, сыновья!», проведённых военно-художественной студией писателей ЦДРА.
На совещании планируется рассмотреть вопросы дальнейшего повышения уровня военной литературы, адаптации творчества армейских и флотских литераторов к современным военно-политическим реалиям, развитие литературных объединений в войсках, а также оказание помощи военным авторам в издании и пропаганде их произведений.
Запланированы выступления представителей руководства Главного управления по работе с личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации и Департамента культуры Минобороны России, а также известных писателей: депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ, сопредседателя правления Союза писателей России, прозаика Сергея Шаргунова, члена Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству, председателя редакционного совета «Литературной газеты», прозаика, поэта и драматурга Юрия Полякова, председателя Союза писателей России, прозаика Николая Иванова, председателя Московской городской организации Союза писателей России, поэта Владимира Бояринова, члена Общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации, прозаика и телеведущего Захара Прилепина, главного редактора журнала «Москва», поэта и прозаика Владислава Артёмова, мастера остросюжетной прозы (автора книги «Ворошиловский стрелок») Виктора Пронина и других.