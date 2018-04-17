Более 200 нижегородцев обанкротились с начала 2018 года

За I квартал 2018 года 214 нижегородцев, физлиц и ИП, стали банкротами, говорят данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве и Объединенного кредитного бюро. Это на 78% выше уровня прошлого года.

России за это же время банкротами признано почти 9000 человек, что выше в 1,5 раза, чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по количеству банкротов стала Москва Нижегородская область не вошла в топ регионов-лидеров по личному банкротству. Доля банкротов на 100 тысяч жителей — всего 37 человек.

С 1 октября 2015 года (начало действия закона о личном банкротстве) в Нижегородской области банкротами признаны 1202 человека, как физлиц, так и ИП.