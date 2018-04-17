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В Находке замглавы города будет исполнять обязанности мэра
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В Находке замглавы города будет исполнять обязанности мэра 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Первый замглавы администрации Находкинского городского округа Борис Гладких назначен и. о. главы города после отставки мэра Андрея Горелова, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Ранее сообщалось, что глава Находки Андрей Горелов и председатель думы Находкинского городского округа Евгений Воронин подали в отставку после того, как врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил им написать заявления об увольнении из-за затянувшегося конфликта. По данным местных СМИ, конфликтная ситуация в муниципалитете связана с кадровой политикой.
"Дума приняла отставку Андрея Горелова, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель Борис Гладких. Воронин ушел с поста председателя гордумы, новым председателем назначен депутат Александр Киселев", — сообщил собеседник агентства.
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