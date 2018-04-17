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Мэр и председатель думы Находки ушли в отставку
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Мэр и председатель думы Находки ушли в отставку 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Дума Находки приняла отставку главы администрации Андрея Горелова. Исполняющим обязанности назначен первый заместитель главы Борис Гладких, сообщает пресс-служба городской администрации.
Кроме этого, оставил пост и председатель думы Находки Евгений Воронин. На его место назначен депутат Александр Киселев.
Ранее, в субботу 14 апреля, врио губернатора Приморья Приморья Андрей Тарасенко предложил главе Находки и председателю городской думы написать заявления об увольнении, чтобы разрешить конфликт между исполнительной и законодательной властью, связанный с кадровой политикой в администрации города и в ряде муниципальных предприятий.
Воронин и Горелов в тот же день написали заявления. Однако впоследствии глава города решил так просто не сдаваться и выдвинул условия своей отставки. Вчера состоялась еще одна встреча врио губернатора и Горелова, результатом стала отставка последнего сегодня утром.
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