Мэр и председатель думы Находки ушли в отставку

Ранее, в субботу 14 апреля, врио губернатора Приморья Приморья Андрей Тарасенко предложил главе Находки и председателю городской думы написать заявления об увольнении, чтобы разрешить конфликт между исполнительной и законодательной властью, связанный с кадровой политикой в администрации города и в ряде муниципальных предприятий.

Воронин и Горелов в тот же день написали заявления. Однако впоследствии глава города решил так просто не сдаваться и выдвинул условия своей отставки. Вчера состоялась еще одна встреча врио губернатора и Горелова, результатом стала отставка последнего сегодня утром.