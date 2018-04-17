Экс-мэр Находки прокомментировал свой уход

Во вторник, 17 апреля, после выступления перед думой Находкинского городского округа бывший глава администрации города Андрей Горелов прокомментировал свой уход корреспонденту PRIMPRESS.

По словам уже бывшего градоначальника, он принял решение об освобождении поста главы городской администрации утром во вторник. После этого он уведомил городскую думу и поблагодарил депутатов за совместную работу. Как отметил Горелов, в настоящее время исполнять обязанности главы города будет первый вице-мэр Игорь Гладких.