Осторожно, рисует природа: люди с самым необычным проявлением красоты

Красивыми людьми не только становятся, но и рождаются. В погоне за стандартами мы часто забываем о том, что сама природа уже дала нам все необходимое для такой красоты, которой не добьется ни один даже самый талантливый хирург. «360» предлагает фотоподборку людей, над которыми природа постаралась на славу.

1. Глаза

— это зеркало души. Вы только посмотрите, какими бывают такие «зеркала». Проникновенные, глубокие, утонченные — не хватит слов, чтобы описать всю красоту.

А еще бывает так, что красивые глаза передаются по наследству. И тогда это становится отличительной чертой не только конкретного человека, но и целого поколения.

2. Гетерохромия, когда разный цвет радужной оболочки глаз, это не только необычно, но и действительно очень красиво.

3. Веснушки. Кто назвает их «поцелуями ангела», «звездами на лице ночи» и «золотыми брызгами солнца». Сколько бы мнений не существовало, ясно одно — веснушки делают своего обладателя исключительным и непохожим на остальных. Несмотря на то, что многие их владельцы постоянно стремятся избавить себя от веснушек, все-таки они делают человека каким-то необыкновенным.

А если к веснушкам добавляется необычная внешность — то это становится интереснее вдвойне.

Или если веснушек слишком, слишком много — чем не индивидуальность?

4. Однако создание своего собственного образа — это решение каждого. Посмотрите, как необычно можно обыграть внешность, которую дала природа.

5. И даже витилиго можно гордиться. Да, это непривычно. Но зато такая внешность точно привлечет внимание.

6. В смешении кровей есть своя красота. Посмотрите, какими красивыми могут быть люди, когда в их венах течет кровь разных народов и наций.

7. Альбиносы среди восточных народов считаются большой редкостью. Но, тем не менее, их внешность притягивает взгляды.

8. Красив каждый человек. И красота проявляется по-своему. Главное — не терять ее в повседневности.

Согласно исследованиям, людей в других привлекают определенные черты внешности. Часто в модельном бизнесе, в киноиндустрии работают девушки с необычной внешностью. Их визитной карточкой становятся пятна и шрамы на теле, необычный цвет глаз, врожденные изменения. «360» сделал подборку фотографий женщин, которые обрели популярность благодаря своей уникальной привлекательности.