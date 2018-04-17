Банк данных земель сельхозназначения создадут в Приморье

По словам врио Губернатора Андрея Тарасенко, запас земель сельхозназначения в крае большой, необходимо только снять с них обременения.

Вице-премьер подчеркнул, что в Приморье сегодня достаточно высокий спрос на землю, в том числе под реализацию инвестиционных проектов.

«Эта тема очень важная, потому что мы много говорим о том, что у нас рядом большие рынки по продаже продукции сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы проекты начинали на благо Приморья и всей России работать, надо, чтобы землю людям выделили», — обозначил полпред.

Как отметил в своем выступлении врио Губернатора Андрей Тарасенко , в Приморском крае имеется почти 1,9 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из которых 1,4 пригодны для ведения сельского хозяйства.

«По информации органов местного самоуправления, в настоящее время более 100 тысяч гектаров земель сельхозназначения, не входящих в паевые земли, не используются и их возможно включить в сельхозоборот», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, сегодня ряд муниципалитетов проводит активную работу по инвентаризации земель. Около 220 тысяч гектаров включены в списки невостребованных долей, из них 27 тысяч гектаров уже признаны по решению суда муниципальной собственностью.

В ходе совещания вице-премьер дал поручения Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и Корпорации развития Дальнего Востока заняться решением этого вопроса.

«Есть у нас земля и много. Но у нее обременения определенные, которые сегодня поручено разрешить», — заявил врио Губернатора.

Предполагается сформировать банк данных земель сельхозназначения для последующей передачи инвесторам, в том числе за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель и приобретения участков на территории Приморского края у собственников земли.