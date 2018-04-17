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Банк данных земель сельхозназначения создадут в Приморье
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Банк данных земель сельхозназначения создадут в Приморье 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
По словам врио Губернатора Андрея Тарасенко, запас земель сельхозназначения в крае большой, необходимо только снять с них обременения.
Вице-премьер подчеркнул, что в Приморье сегодня достаточно высокий спрос на землю, в том числе под реализацию инвестиционных проектов.
«Эта тема очень важная, потому что мы много говорим о том, что у нас рядом большие рынки по продаже продукции сельскохозяйственного назначения. Для того, чтобы проекты начинали на благо Приморья и всей России работать, надо, чтобы землю людям выделили», — обозначил полпред.
Как отметил в своем выступлении врио Губернатора Андрей Тарасенко, в Приморском крае имеется почти 1,9 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения, из которых 1,4 пригодны для ведения сельского хозяйства.
«По информации органов местного самоуправления, в настоящее время более 100 тысяч гектаров земель сельхозназначения, не входящих в паевые земли, не используются и их возможно включить в сельхозоборот», — подчеркнул глава региона.
Кроме того, сегодня ряд муниципалитетов проводит активную работу по инвентаризации земель. Около 220 тысяч гектаров включены в списки невостребованных долей, из них 27 тысяч гектаров уже признаны по решению суда муниципальной собственностью.
В ходе совещания вице-премьер дал поручения Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и Корпорации развития Дальнего Востока заняться решением этого вопроса.
«Есть у нас земля и много. Но у нее обременения определенные, которые сегодня поручено разрешить», — заявил врио Губернатора.
Предполагается сформировать банк данных земель сельхозназначения для последующей передачи инвесторам, в том числе за счет вовлечения в оборот неиспользуемых земель и приобретения участков на территории Приморского края у собственников земли.
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