Точность прогнозирования чрезвычайных ситуаций повысится в Приморье

Об особенностях новой модели рассказал на встрече с врио Губернатора края Андреем Тарасенко начальник национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Виктор Яцуценко.

Ставропольском крае. В ходе беседы с главой Приморья Виктор Яцуценко рассказал, что благодаря спутниковым системам теперь можно давать краткосрочный прогноз — на пять дней — с точностью до 95% по паводкам, пожарам и другим опасным природным явлениям. Такую информацию будут доводить до муниципалитетов в 3D модели. Эта система уже испытана в Тюменской области

Россия входит в союз государств, использующих систему международного мониторинга, имеющих свои спутники по погоде, по дистанционному зондированию земли — все, что направлено на предупреждение ЧС — всего туда входит 32 спутника», — сообщил начальник НЦУКС.

Он обозначил, что данная система обновляется каждые шесть часов, а в дальнейшем планируется выйти на четырехчасовой режим.

«Уникальность программы заключается в том, что она дает подробную информацию. Кроме того, новая программа может прогнозировать и влажность почвы, для начала посевной, а также определить поля, которые могут подвергнуться подтоплению», — отметил руководитель центра, добавив, что благодаря накопленной информации будет сделана аналитика по территориям, что позволит планировать хозяйственную и экономическую деятельность регионов.

Глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что для Приморья важно получать точную информацию по опасным природным явлениям.

«Регион сложный — почти одновременно у нас может быть и половодье, и леса могут гореть, в конце лета нередко бывают тайфуны и циклоны, из-за которых подтапливает территории. Точность прогнозов для нас очень важна», — заявил руководитель края.

В настоящее время в Приморье такая система уже запущена, идет наладка системы, обучение персонала.