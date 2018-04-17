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Точность прогнозирования чрезвычайных ситуаций повысится в Приморье
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Точность прогнозирования чрезвычайных ситуаций повысится в Приморье 

АиФ-Владивосток 31 минуту назад
Фото: АиФ-Владивосток
Об особенностях новой модели рассказал на встрече с врио Губернатора края Андреем Тарасенко начальник национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России Виктор Яцуценко.
В ходе беседы с главой Приморья Виктор Яцуценко рассказал, что благодаря спутниковым системам теперь можно давать краткосрочный прогноз — на пять дней — с точностью до 95% по паводкам, пожарам и другим опасным природным явлениям. Такую информацию будут доводить до муниципалитетов в 3D модели. Эта система уже испытана в Тюменской области и Ставропольском крае.
«Россия входит в союз государств, использующих систему международного мониторинга, имеющих свои спутники по погоде, по дистанционному зондированию земли — все, что направлено на предупреждение ЧС — всего туда входит 32 спутника», — сообщил начальник НЦУКС.
Он обозначил, что данная система обновляется каждые шесть часов, а в дальнейшем планируется выйти на четырехчасовой режим.
«Уникальность программы заключается в том, что она дает подробную информацию. Кроме того, новая программа может прогнозировать и влажность почвы, для начала посевной, а также определить поля, которые могут подвергнуться подтоплению», — отметил руководитель центра, добавив, что благодаря накопленной информации будет сделана аналитика по территориям, что позволит планировать хозяйственную и экономическую деятельность регионов.
Глава региона Андрей Тарасенко подчеркнул, что для Приморья важно получать точную информацию по опасным природным явлениям.
«Регион сложный — почти одновременно у нас может быть и половодье, и леса могут гореть, в конце лета нередко бывают тайфуны и циклоны, из-за которых подтапливает территории. Точность прогнозов для нас очень важна», — заявил руководитель края.
В настоящее время в Приморье такая система уже запущена, идет наладка системы, обучение персонала.
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