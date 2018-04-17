Ещё
В министерстве экологии Красноярского края произошли кадровые перестановки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В министерстве экологии Красноярского края произошли кадровые перестановки 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера, 16 апреля, на официальном портале Красноярского края опубликованы два распоряжения о кадровых изменениях в региональном министерстве.
Согласно первому Владимир Званцев освобожден от должности заместителя министра экологии и рационального природопользования и уволен с государственной гражданской службы Красноярского края. Причина — по собственному желанию. Владимир Званцев работал заместителем министра природных ресурсов и экологии края с октября 2016 года. После формирования в 2017 году новой структуры, министерства экологии и рационального природопользования, перешел на работу туда и стал заместителем Владимира Часовитина.
Второе распорядение от 16 апреля — о назначении Елены Бабиной заместителем министра — начальником отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Контракт с ней заключен на один год. Собственно, эта должность для Елены Бабиной не совсем новая: заместителем министра вначале природных ресурсов и экологии, а затем экологии и рационального природопользования она работает с 2013 года. Однако сейчас ее должность называется несколько инасе: Бабина, экономист по образованию, будет курировать финансовые аспекты работы министерства.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Олег Дерипаска посетит Иркутскую область Ильсур Метшин встретится с жителями Казани по вопросу строительства мусоросжигательного завода В Красноярске пройдет городской продовольственный базар
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию35
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку83
Российский «Панцирь» отбил атаку США758
Путин придумал способ победить коррупцию327
Названа страна, предположительно атаковавшая Сирию11
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение