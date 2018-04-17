В министерстве экологии Красноярского края произошли кадровые перестановки

Вчера, 16 апреля, на официальном портале Красноярского края опубликованы два распоряжения о кадровых изменениях в региональном министерстве.

Согласно первому Владимир Званцев освобожден от должности заместителя министра экологии и рационального природопользования и уволен с государственной гражданской службы Красноярского края. Причина — по собственному желанию. Владимир Званцев работал заместителем министра природных ресурсов и экологии края с октября 2016 года. После формирования в 2017 году новой структуры, министерства экологии и рационального природопользования, перешел на работу туда и стал заместителем Владимира Часовитина

Второе распорядение от 16 апреля — о назначении Елены Бабиной заместителем министра — начальником отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края. Контракт с ней заключен на один год. Собственно, эта должность для Елены Бабиной не совсем новая: заместителем министра вначале природных ресурсов и экологии, а затем экологии и рационального природопользования она работает с 2013 года. Однако сейчас ее должность называется несколько инасе: Бабина, экономист по образованию, будет курировать финансовые аспекты работы министерства.