В Красноярском крае в отставку отправлен замминистра экологии

Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко подписал приказ об освобождении от должности заместителя министра экологии и рационального природопользования Владимира Званцева Викторовича с 16 апреля.

Как сообщают в правительстве, он уволился по собственному желанию.

На его место была назначена Елена Бабина, которая также занимает должность начальника отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края сроком. Его назначение согласовали на один год.

Напомним, что к вонце марта был подписан уаз о назначение заместителей четырём министрам — промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития и инвестиционной политики, образования и строительства.