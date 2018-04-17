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В Красноярском крае в отставку отправлен замминистра экологии
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В Красноярском крае в отставку отправлен замминистра экологии 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Председатель правительства Красноярского края Виктор Томенко подписал приказ об освобождении от должности заместителя министра экологии и рационального природопользования Владимира Званцева Викторовича с 16 апреля.
Как сообщают в правительстве, он уволился по собственному желанию.
На его место была назначена Елена Бабина, которая также занимает должность начальника отдела бюджетного планирования, закупок и консолидированной отчетности министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края сроком. Его назначение согласовали на один год.
Напомним, что к вонце марта был подписан уаз о назначение заместителей четырём министрам — промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития и инвестиционной политики, образования и строительства.
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