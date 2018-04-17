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Капитализм угрожает человечеству, заявил президент Боливии
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Капитализм угрожает человечеству, заявил президент Боливии 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
МЕХИКО, 17 апр — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес предупредил об опасности, которая якобы угрожает всему человечеству в результате развития капитализма.
"Хочу сказать вам, в опасности не только будущее индейского движения, в опасности вся жизнь и человечество в мире, и они потому в опасности, что ориентированная на зарабатывание капитала политика, сосредоточенная в руках небольшого числа людей, меньше всего признает права матери-земли, не уважая ее", — приводит агентство ABI заявление Моралеса во время его выступления на постоянном форуме по индейским вопросам в рамках ООН.
Моралес не в первый раз говорит об «опасностях капитализма». Так, в 2016 году он призывал отказаться от капиталистической модели ради достижения целей ООН в области устойчивого развития, а в своем выступлении на заседании генеральной ассамблеи ООН заявил о наступлении эры «глобального мракобесия», вызванного капиталистической системой.
По его мнению, для спасения человечества нужно «уничтожить капитализм и империализм». Он напомнил о более чем 800 миллионах людей в мире, живущих в условиях голода при том, что 94% мировых богатств сконцентрированы в руках 20% населения планеты.
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