«Лола, продолжай жечь!»: Чурикова рассказала, чему научилась у Милявской

Известная телеведущая Яна Чурикова опубликовала на своей официальной странице в Инстаграме фотографию с популярной певицей Лолитой Милявской . При этом женщина рассказала подписчикам, чему она смогла научиться у своей подруги, вызвав своим повествованием разную реакцию у пользователей социальной сети.

Российская телеведущая, журналистка и продюсер раскрыла поклонникам в соцсети свой небольшой секрет. По словам Чуриковой, она фотографируется только с теми людьми, кого уважает. Одной из таких персон оказалась эстрадная певица Лолита Милявская, селфи с которой появилось в аккаунте Яны несколько часов назад. При этом Яна еще и решила рассказать, что нового и полезного можно почерпнуть для себя при общении с исполнительницей. «У Лолиты можно научиться очень полезным качествам. К примеру, здоровому безразличию, необходимой самоиронии. Ну и совсем редкому — говорить, что думаешь и думать, что говоришь. Она утверждала право женщин быть собой ещё до того, как это стало мейнстримом! Лола, продолжай жечь!»

Вот только далеко не все подписчики Чуриковой согласились с ее мнением. Часть из них призналась, что поведение и отношение Милявской к окружающим им сильно импонирует. Другие же заявили, что певица начала переходить все дозволенные границы и упрекнули артистку в грубости, пошлости и вульгарности. «Раньше очень любила Лолиту, а сейчас она со своим безразличием совсем себя распустила и морально и физически… Поэтому стала к ней нейтрально относится!» «Распущенная и грубая женщина, с пошлыми песнями и вульгарным поведением — вот в кого Лолита, к сожалению, превратилась!» «Согласна. Лола — огонь!» «Хорошая она женщина. Добрая, естественная, искренняя…» «Ее хорошо слушать, но смотреть одно чувство неловкости и смущения!» «И мне Лолита нравится… Она естественная, с самоиронией, без комплексов. Какая есть, такая есть… Не все так могут…» Что примечательно, некоторые комментаторы обратили внимание и на сам снимок. По их мнению, Милявская на нем вышла не очень хорошо и попросили Чурикову выкладывать в сеть фотографии знаменитостей, только заранее предупредив их об этом.

Кстати, не так давно Чурикова предложила своим подписчикам в микроблоге лечить завышенную самооценку океаном. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!