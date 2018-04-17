Дайджест российских СМИ — 17 апреля

нужно рефинансировать еврооблигации на $22,8 млрд Но санкции США повышают для них стоимость займов. После объявления о санкциях против крупных российских бизнесменов и их компаний инвесторы стали избавляться не только от облигаций последних, но и от бумаг связанных с ними организаций. Они опасаются, что в следующем раунде круг фигурантов санкционного списка расширится, а в будущем ограничения могут быть введены даже против государственного долга России.

— ЦБ снял табу с повышения ключевой ставки — Вместе с ростом доходности его облигаций это должно снизить давление на рубль — ЦБ планирует в мае предложить инвесторам новый выпуск купонных облигаций Банка России (КОБР) на более привлекательных условиях, сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Игорь Дмитриев. «Мы несколько смягчим ограничения на цену, и здесь уже будет не с дисконтом к ключевой ставке возможность приобрести КОБР, а, даже если на аукционе выиграют эти заявки, с некоторой премией к ключевой», — сказал Дмитриев (цитаты по Reuters).

— WiFi умрет очень скоро — Новый гендиректор «Вымпелкома» Василь Лацанич рассказал, чего ждет от государства и почему ему больше не интересно пересчитывать сотовых абонентов — За 16 лет в МТС Василь Лацанич дослужился до вице-президента по стратегии и маркетингу — в неофициальной табели о рангах сотовых операторов это фактически второе лицо компании. 10 января он занял пост гендиректора «Вымпелкома».

— Нового президента для «АвтоВАЗа» вновь нашли в Румынии — Николя Мора сменит другой выходец из румынской Dacia — Ив Каракатзанис — С 1 июня президентом «АвтоВАЗа» вместо Николя Мора станет Ив Каракатзанис, сообщили основные владельцы компании — Renault и госкорпорация «Ростех». Через голландскую Alliance Rostec Auto B. V. партнеры контролируют 83,5% «АвтоВАЗа». В свою очередь, в этом СП у Renault 61,1%, у «Ростеха» — 38,9%.

— Экс-глава немецкой сети Globus станет топ-менеджером X5 — Он поможет российскому ритейлеру выстроить отношения с крупнейшими поставщиками — Йоханнес Толай стал коммерческим директором крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group, сообщил представитель группы и подтвердил «Ведомостям» топ-менеджер. Толай работал в немецкой сети гипермаркетов Globus c 1987 г., в том числе руководил выходом сети на российский рынок, а с 2009 г. был гендиректором ее российского подразделения «Гиперглобус».

— Роскомнадзор намерен заблокировать более 1 млн IP-адресов ради запрета Telegram — Руководитель ведомства Александр Жаров считает, что это даст результат — «Власти России начали блокировать Telegram» — такое уведомление разработчики Telegram разослали пользователям 16 апреля. Они также предупредили, что без VPN сервис может работать нестабильно. Роскомнадзор ищет VPN-сервисы и прокси-серверы, которые позволяют обходить блокировку Telegram, заявил представитель ведомства. Решение о блокировке мессенджера, аудитория которого в России составляет 15 млн человек (по данным его основателя Павла Дурова), 13 апреля принял Таганский суд Москвы.

— «РЕСО-гарантия» объявила охоту на клиентов «Росгосстраха» — Им предлагается каско со скидкой 45% — «РЕСО-гарантия» начала переманивать клиентов по автокаско, предлагая перебежчикам скидку на каско до 45%, говорится на сайте компании. Минимальная скидка — 25%, а максимальную компания готова предоставить клиентам, который перейдут из «Росгосстраха», рассказывает управляющий продуктом управления розничного страхования Екатерина Захарова.

— Сын губернатора Сахалинской области хочет выращивать овощи — Инвестиции в огурцы и помидоры могут превысить 7 млрд рублей — Компания из Владивостока «НК-лотус» построит тепличный комплекс на территории опережающего развития «Михайловский» Приморского края, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. 100% долей в компании принадлежит Никите Олеговичу Кожемяко. Его имя и ИНН совпадают с именем и ИНН Никиты Кожемяко — президента некоммерческой организации «ДВ ассоциация „Аквакультура“, а он приходится сыном губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко. Это именно сын губернатора, говорит его знакомый.

— „Газпром нефть“ разработает цифровую стратегию — Компания рассчитывает с ее помощью повысить эффективность всех бизнес-процессов — 16 апреля „Газпром нефть“ сообщила о намерении разработать долгосрочную цифровую стратегию. Она предполагает создание IT-платформы и единой системы цифровых проектов, за счет которых планируется повысить операционную эффективность всех бизнес-процессов и развить собственные сервисы. Во сколько обойдется стратегия, представитель „Газпром нефти“ не говорит.

— ФСК может арендовать здание на Патриарших прудах под штаб-квартиру — Дружественная ей структура хочет купить комплекс бывшей типографии Левенсона — Структура, дружественная Федеральной сетевой компании единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), ведет переговоры с банком ВТБ о покупке у него комплекса зданий Товарищества скоропечатни Александра Левенсона, расположенного в районе Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом „Ведомостям“ рассказали два источника, близких к разным сторонам возможной сделки, и топ-менеджер инвестиционной компании — потенциального покупателя.

— Студенты бизнес-школ мечтают о дипломе аналитика больших данных — Работодатели готовы хорошо платить выпускникам бизнес-школ с такими дипломами — Курсы, дающие степень МВА по анализу больших данных, стремительно набирают популярность — вслед за ростом спроса на аналитику в бизнесе. К тому же многие специалисты боятся, что из-за автоматизации останутся не у дел. В США количество абитуриентов традиционных программ MBA снижается уже несколько лет подряд, а спрос на места в магистратурах со специализацией на анализе данных растет.

— Сделали в России — Российская стройиндустрия может полностью обеспечить стройку как по базовым, так и по отделочным материалам, говорит замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Все, что необходимо для строительства, кроме некоторых отделочных материалов и сантехники, уже давно можно найти в стране, считает и Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер корпорации „Технониколь“.

— Ипотека на дерево — Деревянные каркасные дома можно быстро и сравнительно недорого строить, объясняет Алексей Поляков, председатель правления Совета по экологическому строительству России, но, чтобы увеличить их долю в общем объеме частного жилья, необходима и поддержка производителей. В марте 2018 г. премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о государственном субсидировании кредитов на покупку деревянных домов. Речь идет о временном снижении процентной ставки с 15 до 10%.

— Цена не проблема — Затяжная зима не помешала самым настойчивым клиентам: стало больше целевых звонков и показов, что обещает в будущем новые договоры, говорит Тимур Сайфутдинов, гендиректор Point Estate. По данным „Метриум премиум“, в начале 2018 г. на рынок вышли клиенты, которые по тем или иным причинам, включая политические риски, откладывали сделки. С 20 по 29 марта было зафиксировано на 11% звонков больше, чем с 10 по 19 марта, людей интересуют дорогостоящие объекты как первичного, так и вторичного рынка, рассказывает Илья Менжунов, управляющий директор „Метриум премиум“, участник партнерской сети CBRE.

— Девелоперы на стройку не спешат — Пусть спрос на офисы в столице рекорды не бьет, но он по-прежнему остается достаточно высоким и уверенным, а вот предложения практически нет, уверял на конференции „Ведомостей“ на MIPIM-2018 Алексей Богданов, партнер S. A. Ricci. Он наблюдает, что „вакансия“ (так на жаргоне брокеров называется число не сданных в аренду кабинетов), особенно в интересных и удобных районах города, почти „достигла докризисных уровней“, и рекомендует „начать проектировать и строить офисные объекты“.

— Спрос перетекает в город — Сейчас сдаются в эксплуатацию объекты, которые начинали строиться в „докрымские“ времена: в 2013-2014 гг., если не раньше. Жилищное строительство — отрасль крайне инерционная. На областных стройплощадках — их более 600 — выданы разрешения на строительство 9 млн кв. м жилья. Вопрос в том, будут ли начаты все эти проекты и найдутся ли на них покупатели. Потому что динамика заключения договоров долевого участия показывает обратную картину: спрос на городское жилье растет, на областное — падает. За первые два месяца прошлого года по городским объектам было заключено 7189 ДДУ, за январь — февраль 2018-го — 12 236. Рост на 70%. В Ленинградской области — 5465 ДДУ за тот же период в прошлом году, 4879 — в этом. Минус 11%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Права и право — Доклад омбудсмена Татьяны Москальковой представлен президенту и публикуется сегодня в „Российской газете“ — Президент Владимир Путин встретился с Уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Омбудсмен представила главе государства ежегодный доклад о состоянии прав человека/ Сегодня она отвечает на вопросы корреспондента „РГ“.

— За „Мир“ во всем мире — Одной транспортной картой можно будет заплатить в любом городе страны — Пассажиры, включая льготников, смогут оплачивать проезд одной транспортной картой в любом городе России, независимо от региональных различий в технологиях оплаты. Об этом „Российской газете“ рассказали в Банке России. Вместе с министерством транспорта ЦБ работает над созданием универсальной системы оплаты проезда на базе единого транспортного процессингового решения и карты „Мир“.

— Верховный суд поднимает шлагбаум — Верховный суд разъяснил, кто имеет право на въезд во двор многоквартирного дома. И кто может лишить автовладельца такого права. После введения платной парковки массовые огораживания дворовой территории и установка шлагбаумов буквально захлестнули крупные города. Еще бы, гаражи есть не у всех.

— Тайная дипломатия — Кому нужен фальшивый диплом — Суд в Хабаровском крае запретил доступ к сайтам, где продавались поддельные дипломы по самым разным специальностям. Прокуратура Охотского района выявила пять интернет-ресурсов, предлагающих приобрести дипломы гособразца о высшем и среднем профобразовании. Районный суд удовлетворил требования прокурора признать информацию запрещенной к распространению на всей территории РФ, — сообщила старший помощник прокурора края Валентина Глазова.

— Банкам добавят надежности — Для сопровождения госконтрактов кредитным учреждениям прописали критерии — Для привлечения к исполнению госконтрактов банки должны будут обладать не менее чем 300 миллионами рублей капитала и минимально необходимым рейтингом. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил требования для банков, участвующих в исполнении государственных контрактов.

— Повестка в почтовом ящике — Правила вызова в армию могут изменить — На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который в случае его принятия скорректирует порядок набора ребят в солдатский строй. Инициируемые нововведения касаются как оповещения новобранцев о призыве на военную службу, так и самой процедуры их отправки в казарму или матросский кубрик. Смысл законодательных корректировок сводится к одному: молодой человек должен быть заинтересован в исполнении конституционного долга. Иначе его ждет предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание.

— Отпустили и забыли — Закон защитит оправданных граждан от повторных обвинений — Вчера правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок в УПК, прописывающий порядок возобновления закрытых дел. Инициатива защищает человека, который уже был оправдан, от бесконечных придирок следствия по тому же поводу. Бывает так, что обвинения оказались напрасны, человек невиновен, но следствие всеми правдами и неправдами хочет его посадить. Причины могут быть разные. Например, следователь так и не поверил в алиби гражданина и пытается найти все новые и новые доказательства. Или человек в погонах не желает портить отчетность, ведь напрасные обвинения всегда прокол в работе.

— Сеть вместо очереди — Судебным приставам могут разрешить работать с гражданами по СМС — Судебные приставы смогут взаимодействовать с гражданами в режиме онлайн, а не только через почту. Законопроект об этом внесла в Госдуму группа депутатов от фракции „Единая Россия“ во главе с вице-спикером Ириной Яровой. В случае принятия поправок документы от службы судебных приставов будут направляться гражданам не только на почту в бумажном виде, но и в личный кабинет портала госуслуг. Правда, только при условии согласия самого гражданина, которое он подтвердит порталу. Кроме того, у приставов появится возможность направлять извещения по СМС. На это тоже должно быть дано согласие, подтвержденное распиской с указанием номера мобильного телефона.

— Успели вовремя — Владимир Колокольцев вручил награды полицейским, спасшим людей — Такой масштабной церемонии награждения в Министерстве внутренних дел РФ, как утверждают ветераны, не было со времен Великой Отечественной. Впрочем, как подчеркнул Владимир Колокольцев, нынешний год тоже знаменательный — скоро исполняется 300 лет российскому МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев вручил медали 16 своим подчиненным из 14 регионов: шесть — по Указу президента России „За спасение погибавших“, десять — ведомственные „За смелость во имя спасения“ и „За доблесть в службе“. Эти награды объединяет одно — за каждой стоит спасенная человеческая жизнь.

— Как скачать права — Блокчейн поможет защитить интеллектуальную собственность — Блокчейн поможет защитить права на интеллектуальную собственность в России, рассчитывают в Роспатенте. При этом доля такой собственности в стоимости отечественных компаний все еще не видна невооруженным глазом, а законодательство отстает от скорости внедрения новых технологий. Об этом шла речь на международной конференции „Цифровая трансформация: интеллектуальная собственность и блокчейн-технологии“. По словам главы Роспатента Григория Ивлиева, в службе видят, что с помощью блокчейн-технологий можно защищать интеллектуальные права, поскольку их качество, надежность и скорость заметно выросли.

— Лишили колес — В Орле из-за банкротства муниципального предприятия инвалиды остались без автобусов — Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта призвали администрацию Орла немедленно принять меры для возобновления движения низкопольного транспорта. Из-за банкротства МУП инвалиды остались без средств передвижения. Пару лет назад по просьбе общества инвалидов мэрия приобрела для муниципального предприятия ПАТП-1 специализированные автобусы. Они имеют низкую посадку и приспособлены для перевозки колясочников. Автобусы купили в лизинг.

— На чистую воду — Уголовным делом закончилась для турецкого истца погоня за $15 млн — В течение шести лет семь крупных отечественных компаний, объединившихся в Российский пул страховщиков, были вынуждены отбиваться от иска в $15 млн, которые намеревалась взыскать с них некая турецкая фирма. За развитием этого прямо-таки детективного сюжета „РГ“ следит почти четыре года. Напомним обстоятельства: отживший свой век плавучий док из Туапсе организация „Вторсырье“ приобрела на металлолом за 15 миллионов рублей, а спустя четыре месяца перепродала его некой турецкой фирме уже якобы за 15 миллионов долларов. В ноябре 2011 года плавдок затонул при буксировке, после чего миллионы долларов „всплыли“ в иске, поданном к компаниям, которые никогда не являлись его страховщиками.

— Критериям отвечает — Легитимность торгов определяет правительство РФ — Министерство финансов вынесло решение по дальнейшей работе Российского аукционного дома (РАД). В соответствии с письмом министра финансов РФ Антона Силуанова (копия имеется в распоряжении „РГ“) электронная торговая площадка (ЭТП) РАД вправе функционировать без заключения нового соглашения, на основании распоряжения правительства РФ от 31.12.2016 № 2933-р „О проведении электронных аукционов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ“. Согласно этому распоряжению, торги для продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме проводятся на ЭТП, указанных в утвержденном перечне (распоряжение правительства РФ от 04.12.15 № 2488-р).

— Сохранили тайну — Мосгорсуд закрыл от публики процесс по делу врача Мисюриной — Мосгорсуд вчера начал в закрытом режиме рассматривать апелляционные жалобы и представление на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года колонии из-за смерти пациента. Суд согласился с доводами представителей потерпевшей стороны, которые попросили закрыть процесс, поскольку, по их мнению, в ходе заседания может быть разглашена охраняемая законом врачебная тайна. По решению суда в открытом режиме будет оглашена только резолютивная часть решения апелляционной коллегии.

— Трепанг остается — Минсельхоз расширил список контрабандных товаров — Минсельхоз предложил расширить список рыбной продукции, перемещение которой через границу считается контрабандой. В „джентльменский набор“ контрабандиста, помимо черной икры, рыбы осетровых пород, крабов, морских ежей и прочего, могут войти продукты их переработки. Это, как считают в министерстве, поможет в борьбе с незаконным вывозом. В список добавили рыбное филе, включая фарш, рыбу сушеную, соленую или в рассоле, копченую рыбу, рыбную муку, готовую или консервированную рыбу.

— Ближе к солнцу — На майские праздники россияне едут в Крым и на Кавказ — Стоимость авиабилетов на майские праздники по внутрироссийским направлениям по сравнению с прошлым годом выросла в среднем на 17 процентов, а по зарубежным — на 50, рассказали „РГ“ представители поисковых систем. В результате популярны те направления, куда добраться дешевле. Самые популярные направления — Сочи и другие курорты Краснодарского края, Крым (Симферополь), Калининград, Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

— Время — деньги — Компании ТЭК замещают импорт неравномерно, но быстро — В Москве открылась международная выставка „Нефтегаз“, куда ежегодно приезжают зарубежные и российские отраслевые компании, чтобы представить новейшее оборудование и технологии. Небольшим и новым игрокам эта площадка дает возможность привлечь внимание к своим разработкам и предложениям потенциальных заказчиков. Одна из ключевых тем выставки и параллельно открывающегося Национального нефтегазового форума — импортозамещение в ТЭК. Зависимость отрасли от импорта с 2014 года сократилась с 60 до 52 процентов, что выше плана минпромторга (55 процентов), но сектора показывают разную динамику, обусловленную стартовыми условиями (долей иностранного оборудования, уровнем развития отечественных компетенций, финансовыми возможностями компаний и другими).

— Когда таблетка убивает — Раскрыта банда, которая продавала просроченные лекарства — Столичные оперативники пресекли в Юго-Западном административном округе опасную деятельность группировки, которая занималась ввозом и распространением на территории России незарегистрированных и недоброкачественных медикаментов. Об этом сообщила начальник пресс-центра московской полиции Екатерина Гузь.

— Сами засветим — Могут ли дачников заставить заключать договоры с энергосетями — На сайте Союза садоводов России появилась информация, что дачников призывают срочно заключать договоры с территориальными сетевыми организациями на обслуживание или на передачу им в собственность электросетей, которые сейчас принадлежат садоводческим некоммерческим товариществам (СНТ). Электричество — одна из самых серьезных проблем в любом дачном хозяйстве. А их по стране насчитывается более 80 тысяч. Дачами владеют почти 60 миллионов россиян. И каждый новый сезон для них обостряются старые проблемы: чайник включишь — лампочки гаснут. И все из-за того, что не хватает мощностей или они очень изношенные.

— Возможны варианты — К 2030 году уровень газификации в России составит 85 процентов — В Москве проходит Национальный нефтегазовый форум и международная выставка „Нефтегаз-2018“. В повестке — газификация сибирских регионов и создание единого рынка нефти и газа в ЕАЭС. Подробности накануне форума „РГ“ рассказал замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

— Канал закрыт — Роскомнадзор изучает пути обхода блокировки Telegram — Роскомнадзор приступил к выполнению решения суда о блокировке Telegram. Ведомство начало выгрузку из Единого реестра запрещенной информации об этом мессенджере и во вторник направит запросы в магазины приложений App Store и Google Play с требованием сделать недоступным его скачивание для российского сегмента пользователей. Когда состоялось решение суда, многие начали устанавливать программы обхода блокировки. За их использование никакие санкции пользователям не грозят, подтвердил глава Роскомнадзора Александр Жаров на вопрос „Российской газеты“. Сам Жаров тоже установил один из таких сервисов.

— Страшных аварий стало меньше — ООН приняла внесенную Россией резолюцию о повышении безопасности дорожного движения в мире — На 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был единогласно принят проект резолюции о повышении безопасности дорожного движения во всем мире, разработанный Россией. Проект этого документа, соавторами которого выступили свыше 60 государств, представил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой, возглавивший российскую делегацию. В мероприятии также принял участие начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

— Особо не разгонишься — Франция ограничит скорости на второстепенных дорогах — В минувшее воскресенье окружная дорога вокруг Парижа была полностью блокирована растянувшейся почти на километр кавалькадой мотоциклистов. А до этого многие сотни байкеров устроили митинг на востоке французской столицы на площади перед Венсенским замком с плакатами „Мотоциклисты возмущены!“, „Прекратить диктатуру автофобии!“. Аналогичные акции прошли и в других городах страны, в том числе Лионе, Страсбурге, Тулузе, Орлеане. Их гнев вызван решением правительства снизить скоростной режим на целом ряде дорог с нынешних 90 километров в час до 80. Сразу поясним: речь не идет о скоростных автотрассах (там лимит — 130 километров в час), а о тех департаментских и региональных дорогах с двусторонним движением, которые не имеют центральной разделительной полосы. Их здесь считают „второстепенными“, но общая протяженность этих магистралей во много раз превышает автобаны, составляя свыше 400 тысяч километров.

— Дома и в браслете — Суд рассмотрит просьбу следствия продлить арест Серебренникову — Басманный районный суд Москвы вчера рассмотрел ходатайство следствия о продлении домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру „Седьмой студии“ Нине Масляевой. Фигурантами по громкому делу о хищении 133 миллионов бюджетных средств являются также экс-директор „Гоголь-центра“ Алексей Малобродский, художественный руководитель этого Центра и основатель некоммерческой организации „Седьмая студия“ Кирилл Серебренников, гендиректор студии Юрий Итин, бывшая генпродюсер „Седьмой студии“ Екатерина Воронова и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Под стражей находится только Малобродский. Обвиняемые Апфельбаум, Серебренников и Итин — под домашним арестом. Воронова сбежала от правосудия за границу. Она объявлена в розыск и арестована заочно.

— Пустые траты — Украина похожа на Сомали — Разоренному гражданской войной и коррупцией африканскому государству Сомали уподобили современную Украину журналисты „Немецкой волны“ (DW) в публикации „Почему финансовая помощь Украине не приносит результатов“. В статье немецкие журналисты исследуют опыт расходования европейских грантов, направляемых на Украину, и результаты от их освоения.

— Брюссель пока не принял — Мило Джуканович стал президентом Черногории — Мило Джуканович одержал победу в первом туре выборов президента Черногории. По данным Государственной избирательной комиссии, обработавшей более 97 процентов бюллетеней, в поддержку 56-летнего Джукановича было подано 54,15 процента голосов. Представитель оппозиционных партий Младен Боянич, который финишировал вторым, во время избирательной кампании обвинял правящую партию в коррупции после всплеска насилия в Черногории в последние годы.

— „Сидельцев“ некем заменить — Сотни тысяч человек вышли на марш в поддержку каталонских политиков — Сотни тысяч человек прошли по улицам Барселоны с требованием освободить каталонских политиков, находящихся в предварительном заключении в связи с попыткой добиться независимости региона. Манифестация стала одной из самых массовых за последние полгода. Ее участники съехались со всей Каталонии, в город прибыли 957 автобусов с демонстрантами. По данным организаторов, в центре Барселоны собрались 750 тысяч человек. Полиция заявляет, что протестующих было в два раза меньше — лишь 315 тысяч. Акция прошла ровно через шесть месяцев после того, как лидеров каталонских националистов задержали по подозрению в мятеже, подстрекательстве к мятежу, а кого-то из них и в растрате госсредств.

— Касса в нокауте — Суд объяснил, как вернуть деньги за билеты на представление — Житель Екатеринбурга отсудил компенсацию за несостоявшийся бой известного российского боксера-профессионала Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном. Все знают, что когда что-то срывается, деньги надо возвращать. Но мало кто знает, сколько времени кассы должны держать свои окошки открытыми для этого. Правильный ответ: три года.

— Разрешите построиться — Верховный суд защитил права тех, кто решил строить дом на своей земле — Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ сделала важные разъяснения, которые касаются тех, кто начал строиться на своей земле и столкнулся с проблемами. В преддверии весны и начала сезона загородного строительства подобные разъяснения могут оказаться полезны многим собственникам. Эта конфликтная ситуация сложилась в Краснодарском крае. Там хозяйка земельного участка начала строить на нем двухэтажный дом для себя и своей семьи. Но местные чиновники отказали гражданке в выдаче разрешительных бумаг на возведение дома. Суды встали на сторону чиновников, вынудив хозяйку дойти до Верховного суда, где с ее доводами согласились.

— Проедут без наличных — Военным и отставникам не придется платить за дорогу в санаторий — По решению главы оборонного ведомства РФ расчет за путевые расходы военных, армейских пенсионеров и членов их семей теперь можно будет осуществлять и без использования наличных денег. Билеты к месту службы, в командировку, на отдых в ведомственные здравницы им станут выдавать в обмен на оформленные в армейских и флотских частях, учреждениях и военкоматах воинские перевозочные документы — ВПД. Порядок их использования детально приписан в приказе министра обороны № 815.

— Доступные метры — В Мордовии продлили программу ипотеки под 5 процентов — Региональная программа льготной ипотеки под пять процентов, которая действует в Мордовии уже третий год, вновь продлена. Обзавестись новой квартирой на самых выгодных условиях можно будет до конца 2018-го. Эта программа родилась не от хорошей жизни: пойти на это местные власти заставил коллапс, сложившийся на рынке жилья в 2015 году.

— „Крымская волна“ завораживает — Новый терминал аэропорта Симферополь принял первых пассажиров — Построенный в рекордные сроки новый терминал международного аэропорта Симферополь вчера утром принял первых пассажиров. Ими стали гости из Москвы, прилетевшие в 8 часов 20 минут рейсом авиакомпании Nordwind. К моменту принятия первого рейса все службы аэропорта оперативно, всего за одну ночь, переехали в новые помещения, где уже все было готово к работе.

— Снег скрывал убийство — СК объяснил, как раскрывают старые дела — Вчера столичное подразделение Следственного комитета объявило, что начало проверку по дикому факту — в лесополосе недалеко от улицы Вересаева нашли человеческий скелет. Умер человек около года назад. Сейчас криминалисты и следователи пытаются установить личность этого человека. Для этого назначена судебно-медицинская экспертиза. Точно такую же на прошлой неделе назначили в Петербурге на Каменном острове, где во время работ в парке обнаружили человеческий скелет. Страшную находку сделали рабочие, которые после зимы наводили порядок. Пока не установлено, сколько по времени пролежало тело в болоте, а из-за ушедшего времени не удалось определить даже пол.

— Декрет о карьере — В Тольятти женщин с маленькими детьми учат новым профессиям — Энтузиасты из частной образовательной организации реализуют социальный проект „Мама. Малыш. Карьера“ — бесплатно обучают матерей новым профессиям или повышают их квалификацию. А на время учебы или начала работы за детьми в возрасте от года до пяти бесплатно присматривают в центре развития. Руководитель проекта Любовь Эсенцева говорит, что реализуют его в том числе на средства президентского гранта, который образовательная организация получила в конце прошлого года — это примерно миллион рублей.

— Дорог нет, денег тоже нет — В Орловской области половина госзакупок проходит с одним поставщиком — Больше половины заключенных контрактов в Орловской области было проведено с одним поставщиком. Такие выводы содержатся в отчете Региональной контрольно-счетной палаты, который был представлен в облсовете народных депутатов. По словам председателя КСП Ивана Левина, за год выявлено нарушений на 1,3 миллиарда рублей. По меркам региона сумма огромная. Претензии возникли к составлению смет и организации закупок.

— Огненный залп — В Забайкальском крае стремительно распространяются природные пожары — За сутки площадь лесных пожаров в Забайкальском крае увеличилась в 3,5 раза. Горят около 3 тысяч гектаров тайги. В 27 районах введен особый противопожарный режим. Всего в Сибири зафиксировано 30 пожаров разной сложности. К воскресенью площадь горения сократилась, однако выросло число пожаров — из 35 очагов, зафиксированных „Авиалесоохраной“ в Сибирском округе, 20 пришлось на Забайкальский край.

— Нужен для порядка — В Арктике ищут владельца тысяч тонн оставленного там мусора — Больше полувека, еще со времен СССР, копился лом и хлам на необитаемых островах в Карском море. Сегодня там среди проржавевших бочек, полусгнивших строений, техники, давно превратившейся в лом, живут только белые медведи. Почти пять лет волонтеры из разных регионов России и стран мира собирали лом и мусор на острове Белый — в общей сложности очистили 52 гектара территории, собрав 1200 тонн разного хлама. И только успели вывезти третью его часть, как неожиданно возникла юридическая проблема. Ни лом, ни прочий мусор невозможно вывезти по закону до тех пор, пока не будет определен его владелец.

— Молоко течет за рубеж — Производители молока пока не готовы удовлетворить спрос граждан — Российские производители молока и молочной продукции намерены расширять экспорт, хотя внутри страны товар в дефиците. Оптовые мировые цены на молоко и молочные продукты пока растут. В марте повышение составило 3,3 процента по сравнению с февралем, а в феврале — 6,2 процента к январю, сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Толкает стоимость вверх растущий мировой спрос на масло, сыр и цельное сухое молоко.

— Время перебрать камни — Систему классификации бриллиантов скоро пересмотрят — В России появится новая классификация бриллиантов. Рядовые потребители могут это на себе и не почувствовать, а вот для ювелирной отрасли это может дать новый импульс к выходу на мировые рынки. Как рассказала „РГ“ начальник управления Гохрана России Татьяна Гореленкова, назрела необходимость пересмотра некоторых положений действующей российской системы классификации бриллиантов.

— Полис для пашни — С агрострахованием фермерам предлагают подождать до октября — Фермеры снова останутся без страховой защиты урожая от непогоды и чрезвычайных ситуаций. Поправки нынешней схеме субсидирования агрострахования, из-за которой регионы стали массово отказываться от страховок, будут подготовлены только осенью, хотя должны были быть готовы в конце весны. Об этом сообщил глава Экспертного совета по страхованию при Комитете Госдумы по финансовому рынку Юрий Олейников.

— К вам едет магазин — Мобильную торговлю поставят на колеса — Законопроект о нестационарной и мобильной торговле готов к внесению в Госдуму. Об этом заявил замглавы департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и легализации оборота продукции минпромторга Никита Кузнецов на II медиафоруме Ассоциации компаний розничной торговли. Если нормативный акт примут, то, по подсчетам ведомства, в течение 2—3 лет отечественный автопром получит заказ на 50 тысяч автолавок.

— Чем сердце успокоится — Интеллигенция в Польше дает церкви советы, как вернуть людей в храмы — В самой католической стране Европы — Польше — интеллигенция ищет новую общую идею, способную вернуть костелу его былую роль в жизни людей.

— Высший балл — Как теперь будут оценивать ректоров — Минобрнауки определило показатели эффективности работы ректоров вузов и количество баллов, которые можно получить за тот или иной показатель. Таких показателей четыре. Это средний балл ЕГЭ у абитуриентов, количество иностранных студентов и преподавателей, публикации и цитирование в научных базах данных, финансовая деятельность.

— Между молотом и готовальней — Как получить сразу и аттестат, и профессию — В этом году несколько выпускников Кэнтикской средней школы Верхневилюйского улуса Якутии впервые вместе с аттестатами получат свидетельства о профобразовании. В школьной кузнице они прошли полный курс обучения художественной ковке по металлу. При школе есть кузня, и многое, начиная с убранства гардероба, здесь выковано руками мальчишек. Курс длится два года, к концу обучения „кузнечики“ способны мастерить не только всевозможные завитушки и домашнюю утварь, но даже изящные музыкальные инструменты — хомусы.

— Двойка за мобильник — 200 человек выгнали с ЕГЭ — Во время досрочной волны в ЕГЭ-2018 выгнали около 200 нарушителей. Из них 67 удалили с экзамена за шпаргалки, 106 — за использование мобильников. — Технология такая, что мы все эти нарушения видим, — рассказал глава Рособрнадзора, замминистра образования и науки Сергей Кравцов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Вклад по расчету — Объем средств граждан в банках с госучастием вырос на 10 процентов и достиг 18,8 триллиона рублей — Две трети всех вкладов россиян хранятся в госбанках, и за последние два года переток средств из частных кредитных организаций усилился, показали подсчеты „Эксперт РА“ для „Известий“. Общий объем банковских депозитов граждан оценивается в 25,4 трлн рублей, примерно 18,8 трлн из них хранятся в финансовых организациях с госучастием. Тенденцию подтвердили и в Национальном рейтинговом агентстве (НРА). Из-за массового отзыва лицензий россияне боятся потерять деньги в маленьких банках и выбирают более надежные, считают эксперты. Но в комитете Госдумы по финрынку опасаются, что это может привести к монополизации рынка, поэтому государство должно предложить новые механизмы для усиления конкуренции.

— Вождение без обязательств — В России резко увеличилось количество автомобилистов, которые не покупают полисы ОСАГО. Согласно данным, предоставленным „Известиям“ в МВД, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса автогражданки увеличилось на 40% — до 2,8 млн штук. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что примерно 3 млн автомобилистов ездят по дорогам без ОСАГО либо с фальшивыми полисами. Эксперты считают, что отказников куда больше, а их мотивация обусловлена растущей стоимостью обязательной страховки.

— Прописку измерят долями — Продажу микродолей (например, 1/100) в квартирах и домах могут запретить, а также ограничить право собственников на регистрацию третьих лиц. Прописаться удастся только в том случае, если на каждого проживающего будет приходиться не менее учетной нормы площади. Так, в Москве это 10 кв. м, в ряде регионов — 15. При этом ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей. Соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве, разногласия перед первым чтением устранены, рассказали четыре собеседника „Известий“, знакомых с итогом обсуждения документа. Эксперты полагают, что новация поможет в борьбе с резиновыми квартирами.

— Настоящий полковник — Военнослужащий запаса сможет, оставаясь „на гражданке“, дослужиться до полковника. Впервые в истории отечественного Минобороны при военкоматах будут созданы специальные аттестационные комиссии. Именно они будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны. При этом комиссия будет принимать во внимание военное образование, состояние здоровья, моральные и деловые качества претендента. По мнению экспертов, новый подход будет стимулировать военнослужащих запаса повышать квалификацию.

— Расплата за зарплату — Владимир Путин заявил о необходимости усилить ответственность владельцев предприятий перед работниками — Президент Владимир Путин заявил о необходимости усилить ответственность собственников предприятий перед работниками. Об этом глава государства сказал на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. По ее словам, владельцы обанкротившихся компаний нередко остаются „при достаточно больших денежных капиталах“, не рассчитавшись со своими сотрудниками. В то же время удалось разрешить и целый ряд ситуаций, связанных с невыплатами после банкротства, отметила омбудсмен.

— Регистратор порядка — Сотрудников правоохранительных органов предлагают снабдить видеорегистраторами, чтобы фиксировать работу стражей порядка во время публичных акций. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в своем итоговом докладе президенту. Она считает, что это позволит соблюдать права граждан, задержанных на массовых мероприятиях. Сам факт съемки будет мотивировать и полицейских, и митингующих вести себя корректнее, согласны эксперты.

— Торговля станет свободнее — В мае ЕАЭС подпишет соглашение о сотрудничестве с Китаем, на очереди — Иран и Сингапур — Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай подпишут соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве уже в мае, сообщили „Известиям“ два высокопоставленных источника в Евразийской экономической комиссии. В течение двух ближайших месяцев организация также намерена выйти на соглашение о временной зоне свободной торговли (ЗСТ) с Ираном, а к концу года — с Сингапуром. Как заверяют эксперты, активное движение торгового блока постсоветских стран по пути заключения двусторонних соглашений логично укладывается в канву глобального тренда: договариваться на двусторонней основе проще и быстрее, чем идти по пути либерализации в рамках переговоров с большим числом игроков.

— „Нам нужно восстановить доверие“ — Одной из основных причин ужесточения антироссийской политики стало усиление позиций „ястребов“ и неоконов в администрации Дональда Трампа. Так, недавно на пост советника по нацбезопасности заступил Джон Болтон — консерватор, ранее работавший в администрации Джорджа Буша-младшего. Кроме того, ожидается, что шефом американской дипломатии в скором времени станет другой „ястреб“ — экс-глава ЦРУ Майкл Помпео. О том, как в связи с этим изменятся отношения России и США, „Известия“ поговорили с американским политологом Полом Сондерсом, в 2003–2005 годах работавшим в администрации президента.

— В Брюсселе русского не понимают — Европейский союз закрывает глаза на ситуацию в Латвии, власти которой недавно утвердили перевод русскоязычных школ на латышский язык. Об этом „Известиям“ заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. По его словам, Москва не оставит происходящее без внимания и будет поднимать проблему в профильных международных организациях. В Европарламенте (ЕП) „Известиям“ рассказали, что депутаты в ближайшее время обратятся к латвийским властям с требованием отказаться от реформ в сфере образования.

— Возврату не подлежит — Минсельхоз, ФАС, Минэкономразвития и Минфин поддержали введение в России запрета для продуктовых магазинов на возврат поставщикам нераспроданного товара. В начале 2018 года такие поправки предложила внести в закон о торговле группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Ириной Яровой. По данным парламентариев, в хлебной отрасли объем возвратов доходит до 50%. Если закон будет принят, торговые сети могут сократить закупки или увеличить цену на продукты, прогнозируют эксперты.

— Теледрама Дурова — Пользователи Telegram начали искать замену сервису после того, как стартовала его блокировка в России. Наиболее уверенно новых клиентов набирает WhatsApp. Нарастить аудиторию смогут также Viber, Facebook Messenger и ICQ, полагают эксперты. По их мнению, Telegram может потерять не менее половины пользователей, если не начнет выполнять российское законодательство.

— „Повысить продолжительность жизни только за счет медицины невозможно“ — Что необходимо для того, чтобы Россия вошла в клуб стран „80+“? Почему для повышения продолжительности жизни недостаточно только медицинских технологий? Какие меры предлагают регионы? Все эти вопросы будут обсуждаться на XII Всероссийском форуме „Здоровье нации — основа процветания России“, который пройдет в Гостином Дворе в Москве с 30 мая по 1 июня. Об особенностях предстоящего мероприятия „Известиям“ рассказал руководитель исполнительной дирекции форума, вице-президент Лиги здоровья нации Виктор Антюхов.

— Офицеры в турборежиме — Военное ведомство на год сократило программу подготовки общевойсковых лейтенантов — Минобороны провело ускоренный выпуск пехотных командиров. Курсанты общевойсковых военных училищ получили лейтенантские погоны в апреле, хотя традиционно это происходит в июне. Причиной стало сокращение учебной программы в вузах Сухопутных войск с пяти до четырех лет. Одновременно смягчены требования к будущим кандидатам в офицеры. Например, для поступления в самое престижное Московское общевойсковое училище достаточно набрать 108 баллов по трем предметам ЕГЭ. По словам экспертов, армии срочно понадобились лейтенанты, чтобы укомплектовать должности во вновь создаваемых частях.

— Тесты против взяток — Министерство обороны серьезно ужесточило требования к директорам подведомственных Федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП). В последнее время количество таких структур в военном ведомстве значительно выросло. К предприятиям, которые обеспечивают армию продовольствием, управляют жильем и гостиничным хозяйством, добавились подразделения бывшего Спецстроя.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Под раздачу попали миллионы — В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор объявил, что направил операторам связи информацию для блокировки интернет-ресурсов компании Telegram Messenger LLP (владеет одноименным мессенджером). Таким образом ведомство приступило к исполнению решения Таганского районного суда, который в пятницу, 13 апреля, постановил ограничить на территории России доступ к информационным системам и программам Telegram. Решение принято в связи с тем, что мессенджер не выполнил возложенную на него законом обязанность предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

— К худшему всегда готовы — В Кремле и правительстве заранее готовятся к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию в отношении санкционных мер против России, рассказали РБК два федеральных чиновника. В качестве наиболее жестких возможных мер в руководстве страны рассматривают санкции против российского госдолга и отключение России от системы SWIFT, сказали оба собеседника РБК. Еще одной возможной мерой, вызывающей очень серьезные опасения, являются блокирующие санкции против крупнейших российских банков — Сбербанка и ВТБ, добавил источник, близкий к Кремлю.

— Виктору Вексельбергу прописали закрытый режим — Из размещенного на сайте Центробанка списка акционеров Меткомбанка исчез Виктор Вексельберг, которому через ООО „Ренова“ принадлежало в банке 9,9%. На сайте Меткомбанка ООО „Ренова“ есть в списке акционеров (100% в ООО „Ренова“ принадлежит Вексельбергу, следует из ЕГРЮЛ). При этом Вексельберг и „Ренова“ присутствовали на схеме акционеров банка на сайте ЦБ как минимум до конца прошлой недели. Это показывает и версия соответствующего документа ЦБ, сохранившаяся в кэше Google.

— Хакасский отзыв — Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Республики Хакасия, говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК. Были отозваны долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте, которые находились на спекулятивном (»мусорном") уровне B+ (означает наличие кредитных рисков) со «стабильным» прогнозом. В Fitch пояснили, что решение об отзыве рейтингов было принято «по коммерческим причинам».

— Подача из Dacia — Компания Alliance Rostec Auto BV (совместное предприятие «Ростеха» и Renault), владеющая 83,5% АвтоВАЗа, утвердила кандидатуру нового президента крупнейшего российского автоконцерна — с 1 июня 2018 года им станет Ив Каракатзанис. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК. Представитель Renault подтвердил РБК назначение Каракатзаниса. Сейчас он является гендиректором Renault в Румынии, где отвечает за всю коммерческую и производственную деятельность компании, а также занимает должность президента и генерального директора Automobile Dacia SA.

— В кольце врио — О своем решении уволить четырех вице-губернаторов, а остальных членов коллегии администрации Кемеровской области перевести в статус временно исполняющих обязанности Сергей Цивилев, врио губернатора Кемеровской области, объявил в понедельник утром, 16 апреля. «В соответствии с принятыми в минувшую пятницу решениями с главами муниципалитетов о том, что Кузбасс должен стать регионом номер один за Уралом, сегодня приступили к реорганизации системы управления администрации Кемеровской области», — цитирует Цивилева пресс-служба областной администрации. В минувшую пятницу Цивилев провел первую встречу с главами муниципалитетов на своем новом посту и представил план развития региона.

— Запад требует доступа в Думу — В понедельник, 16 апреля, участники бомбардировки Сирии (Великобритания, Франция и США) продолжали защищать свое право на нанесение ударов, которые вызывали негодование не только Дамаска и Москвы, но и некоторых членов оппозиции в трех странах. Одновременно в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прошло заседание исполнительного совета, на котором представители США и Великобритании повторили тезисы своих правительств о воспрепятствовании расследованию со стороны России и Сирии.

— Рубль впал в зависимость от санкций — Новые санкции против граждан и компаний из России, введенные США 6 апреля, приведут к более слабому (по сравнению с прошлыми ожиданиями) среднегодовому курсу рубля, следует из прогноза института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ), опубликованного в новом бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

— Фонд твердых бытовых отходов — Минприроды предложило взимать с владельцев мусорных полигонов средства в специальные ликвидационные фонды. Деньги оттуда будут тратиться на устранение экологических последствий и вывод из эксплуатации свалок. Министр природных ресурсов Сергей Донской 10 апреля направил в правительство предложения по рекультивации мусорных полигонов. Документ подготовлен в рамках правительственного поручения от 15 марта 2018 года о создании финансовых моделей источников финансирования таких работ. У РБК есть копия письма, чью подлинность подтвердил представитель Минприроды Николай Гудков.