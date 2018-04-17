Ещё
Украинский министр нашел у «Газпрома» активы за рубежом для конфискации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский министр нашел у «Газпрома» активы за рубежом для конфискации 

BFM.RU 37 минут назад
У российского «Газпрома» имеется достаточно активов за рубежом, которые можно конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сказал министр юстиции Украины Павел Петренко.
«То, что у «Газпрома» есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс, и мы это сделаем. В иностранных юрисдикциях, в Европе у «Газпрома» очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах», — цитирует министра Интерфакс-Украина.
Петренко подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража выполняется принудительно в любой стране ЕС. «То же самое касается решения национального суда, которое мы также будем признавать и предоставлять для принудительного выполнения в странах Европейского союза», — отметил он.
BFM.RU: последние новости
Судмедэксперты расследовали странную смерть в СИЗО инженера Пшеничного Законопроект о контрсанкциях: хотели напугать американцев, а напугали своих Запад бьет и промахивается: цели в Сирии достигла только треть ракет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию30
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку82
Российский «Панцирь» отбил атаку США752
Путин придумал способ победить коррупцию322
Российская подлодка спасла Сирию от Британии229
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение