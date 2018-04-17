Украинский министр нашел у «Газпрома» активы за рубежом для конфискации 

У российского «Газпрома» имеется достаточно активов за рубежом, которые можно конфисковать в счет долга по решению Стокгольмского арбитража, сказал министр юстиции Украины Павел Петренко.
«То, что у «Газпрома» есть на территории Украины, мы уже забрали в государственный бюджет. Сейчас мы еще ищем то, что находится у его должников на территории Украины. Это тоже юридический процесс, и мы это сделаем. В иностранных юрисдикциях, в Европе у «Газпрома» очень много активов. И тех активов, которые легко конвертируются в средства. Это и газ в хранилищах, и ценные бумаги, и денежные средства на счетах», — цитирует министра Интерфакс-Украина.
Петренко подчеркнул, что решение Стокгольмского арбитража выполняется принудительно в любой стране ЕС. «То же самое касается решения национального суда, которое мы также будем признавать и предоставлять для принудительного выполнения в странах Европейского союза», — отметил он.