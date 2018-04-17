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США хотят доминировать в космосе над Россией
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США хотят доминировать в космосе над Россией 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Соединенные Штаты Америки намерены добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над Россией и КНР. Об этом стало известно РИА Новости по заявлению американского вице-президента Майка Пенса.
Как приводит слова вице-президента пресс-служба Белого дома, глава Америки Дональд Трамп дал распоряжение на то, чтобы минобороны укрепило космические системы страны.
Пенс также подчеркнул, что цели достижения космического преобладания над другими странами заключаются в сдерживании и победе угроз, которые связаны с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем.
Он также уточнил, что США предпринимает меры по укреплению космических систем «для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле».
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