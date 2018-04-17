США хотят доминировать в космосе над Россией

Пенс также подчеркнул, что цели достижения космического преобладания над другими странами заключаются в сдерживании и победе угроз, которые связаны с агрессивными разработками противоспутникового оружия Россией и Китаем.

Он также уточнил, что США предпринимает меры по укреплению космических систем «для того, чтобы Америка оставалась такой же доминирующей в космической безопасности, как здесь, на земле».