Президент Таджикистана принял главу МИД Ирана 

Душанбе, 16 апреля /Синьхуа/ — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял сегодня министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Душанбе для участия в 23-ем заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества /СМИД ОЭС/.
Как сообщила пресс-служба таджикского президента, на встрече было уделено внимание реализации ранее принятых соглашений о сотрудничестве в экономической сфере и культурной и гуманитарной областях.
Стороны также всесторонне обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере безопасности.