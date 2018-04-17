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Президент Таджикистана принял главу МИД Ирана
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Президент Таджикистана принял главу МИД Ирана 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Душанбе, 16 апреля /Синьхуа/ — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял сегодня министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Душанбе для участия в 23-ем заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества /СМИД ОЭС/.
Как сообщила пресс-служба таджикского президента, на встрече было уделено внимание реализации ранее принятых соглашений о сотрудничестве в экономической сфере и культурной и гуманитарной областях.
Стороны также всесторонне обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере безопасности.
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