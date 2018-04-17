Президент Таджикистана принял главу МИД Ирана

Душанбе, 16 апреля / Синьхуа / — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял сегодня министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, прибывшего в Душанбе для участия в 23-ем заседании Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества /СМИД ОЭС/.

Как сообщила пресс-служба таджикского президента, на встрече было уделено внимание реализации ранее принятых соглашений о сотрудничестве в экономической сфере и культурной и гуманитарной областях.

Стороны также всесторонне обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества в сфере безопасности.