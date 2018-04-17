Ещё
В Красноярске пройдет городской продовольственный базар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске пройдет городской продовольственный базар 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
В субботу, 21 апреля, с 10 до 16 часов, на Театральной площади Красноярска пройдет весенний городской базар «Продовольственное кольцо». В ярмарке будут участвовать 60 предприятий из населенных пунктов края — крестьянские хозяйства, торговые компании. Продукты в Красноярск привезут из Емельяновского, Балахтинского, Берёзовского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского, Назаровского, Новосёловского, Большемуртинского районов и из Алтайского края. На ярмарке будут продавать и изделия ремесленников из Красноярского края. Кроме того, на ярмарке можно будет попробовать блюда национальной кухни. А с 12 до 15 часрв там же, на площади, пройдет концерт с участием творческих коллективов из разных районов края.
С начала 2018 года в Красноярске уже прошло 2 городских базара и 27 районных; 82 мини-базара в районах города; 372 расширенных ярмарки=продажи продовольственной продукции.
Ближайшие продовольственные базары пройдут 20 апреля в сквере Пушкинский в Центральном районе и в Свердловском районе вблизи здания № 45 по улице 60 лет Октября.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Олег Дерипаска посетит Иркутскую область «Не следует воспринимать Тулеева в политике как шахматиста, он, скорее, играет в шашки вслепую» Ильсур Метшин встретится с жителями Казани по вопросу строительства мусоросжигательного завода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию35
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку83
Российский «Панцирь» отбил атаку США758
Путин придумал способ победить коррупцию327
Названа страна, предположительно атаковавшая Сирию11
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение