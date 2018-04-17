В Красноярске пройдет городской продовольственный базар

В субботу, 21 апреля, с 10 до 16 часов, на Театральной площади Красноярска пройдет весенний городской базар «Продовольственное кольцо». В ярмарке будут участвовать 60 предприятий из населенных пунктов края — крестьянские хозяйства, торговые компании. Продукты в Красноярск привезут из Емельяновского, Балахтинского, Берёзовского, Канского, Казачинского, Ирбейского, Ужурского, Сухобузимского, Шарыповского, Назаровского, Новосёловского, Большемуртинского районов и из Алтайского края . На ярмарке будут продавать и изделия ремесленников из Красноярского края . Кроме того, на ярмарке можно будет попробовать блюда национальной кухни. А с 12 до 15 часрв там же, на площади, пройдет концерт с участием творческих коллективов из разных районов края.

С начала 2018 года в Красноярске уже прошло 2 городских базара и 27 районных; 82 мини-базара в районах города; 372 расширенных ярмарки=продажи продовольственной продукции.

Ближайшие продовольственные базары пройдут 20 апреля в сквере Пушкинский в Центральном районе и в Свердловском районе вблизи здания № 45 по улице 60 лет Октября.