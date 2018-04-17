Президент Эквадора дал 10 дней на поимку убийцы журналистов

Президент Эквадор Ленин Морено дал 10 дней для добровольной сдачи властям убийце журналистов Вальтеру Патрисио Арисале по прозвищу Гуачо, сообщает РИА Новости

Одновременно он дал такой же срок своим силовикам для поимки преступника. За информацию о местонахождении Гуачо предложено вознаграждение в 100 тысяч долларов.

"Мы даем 10 дней, чтобы этот бесчеловечный преступник Гуачо сдался, в противном случае он отправится по пути наших любимых людей (убитых им), но, конечно, в другом направлении. Он плохо выбрал сценарий и плохо выбрал себе врага", — заявил эквадорский лидер.

Напомним, что Морено заявил в минувшую пятницу, что два журналиста и их водитель были похищены и убиты вдоль границы с Колумбией . Репортер Хавьер Ортега, фотограф Пауль Ривас и их водитель Эфраин Сегарра работали на ежедневную газету «Эль-Комерсио» во время похищения 26 марта.

Ранее официальный Кито обвинил колумбийскую повстанческую группу под названием «Оливер Синистерра Фронт» в этих убийствах. Она действует на приграничных территориях Эквадора и Колумбии.