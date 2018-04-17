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Наркоторговца вычислили по фотографии ладони в WhatsApp
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Наркоторговца вычислили по фотографии ладони в WhatsApp 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЛОНДОН, 17 апреля, ФедералПресс. Наркоторговца поймали по фото в мессенджере.
В Южном Уэльсе поймали наркоторговца благодаря неосторожно выложенной им в мессенджер WhatsApp фотографии.
Во время антинаркотического рейда в августе прошлого года было изъято большое количество марихуаны и кокаина, а также смартфон, в памяти которого была фотография упаковки экстази на чьей-то ладони.
С помощью этого снимка рекламировали наркотики. Эксперты смогли получить часть отпечатка пальца, благодаря чему накрыли целую сеть наркоторговцев из 11 человек.
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