Наркоторговца вычислили по фотографии ладони в WhatsApp

ЛОНДОН, 17 апреля, ФедералПресс . Наркоторговца поймали по фото в мессенджере.

В Южном Уэльсе поймали наркоторговца благодаря неосторожно выложенной им в мессенджер WhatsApp фотографии.

Во время антинаркотического рейда в августе прошлого года было изъято большое количество марихуаны и кокаина, а также смартфон, в памяти которого была фотография упаковки экстази на чьей-то ладони.

С помощью этого снимка рекламировали наркотики. Эксперты смогли получить часть отпечатка пальца, благодаря чему накрыли целую сеть наркоторговцев из 11 человек.