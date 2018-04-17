Биологи спасли детёныша белухи

Детёныша белухи нашли сотрудники Национального управления океанических и атмосферных исследований в полном одиночестве и в ослабленном состоянии в водах Аляски

Маленькую белуху, которая оказалась самцом, отправили в центр спасения SeaLife. Детёнышу было всего 2-4 недели. Во время спасения мама-кит не была найдена, несмотря на её поиски.

Популяция белухи в заливе Кука на данный момент находится не в лучшем состоянии и сильно сокращена, она насчитывает не более 300 особей.

Биологи полагают, что детёныш оставался один в течение нескольких часов и стал уже себя плохо чувствовать, но у него не было видимых повреждений. По приезду в центр спасения маленький самец начал есть из тюбика со специальной смесью и почувствовал себя отлично. К сожалению, вопрос адаптации этого кита в дикую природу пока прогнозируется не в лучшую сторону. Специалисты говорят, что детёныши китообразных, оказавшиеся в неволя в столь раннем возрасте, непригодны для выпуска на волю.

Но эта белуха очень важна и в закрытом аквариуме для сохранения генетического разнообразия популяции.