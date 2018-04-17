До Бельго дойдут, Николаевск обойдут

Специалисты «Хабаровскуправтодора» оценили состояние шоссе южных и центральных районов края после прошедшей зимы. Вывод: снег и мороз особо опасных повреждений дорогам не нанесли, как только в регионе окончательно установится тепло, начнутся ремонтные работы.

24 приоритета

По оценке дорожников, минувшая зима была «средней» и её удалось пройти нормально, без эксцессов.

— Полноценной картины по краю пока дать нельзя, зима ещё не ушла из северных районов, но в целом дороги пережили сезон неплохо, — рассказал ИА « Хабаровский край сегодня» зам начальника отдела контроля дорожной деятельности по содержанию «Хабаровскуправтодора» Алексей Ковшиков. — Установится тепло, начнём заливать трещины, проводить ямочный ремонт и потом наносить разметку. У нас на содержании 3980 км краевых дорог. Естественно, в первую очередь максимально сконцентрированы на аварийных участках — там, где есть серьёзные просадки или разрушение покрытия, или мосты в неудовлетворительном состоянии.

В этом году на краевые трассы выделено меньше средств, поэтому специалисты «Хабаровскуправтодора» на сезон-2018 выбрали самые приоритетные для ремонта, строительства или модернизации объекты. Всего их 24, основной упор — на Амурский, Комсомольский, Хабаровский и Николаевский районы. Отдельно, по программе развития моногородов, в список важных вошёл Верхнебуреинский район у Чегдомына.

— На ремонт асфальтобетонного покрытия дороги Чегдомын — Ургал и подъезда к посёлку Алонка выделены большие суммы, планируем полностью закончить эту работу в полном объёме в 2019 году, к этому участку пока вопросов нет, — говорит замначальника отдела контроля дорожной деятельности по ремонту «Хабаровскуправтодора» Игорь Рудов. — Важный проект — асфальтобетонная дорога Хабаровск Ильинка — Ракитное — Гаровка, в этом году сделаем 3 км, в 2019 году закончим её полностью — будет новое покрытие, с кюветами и водоотводами.

В ближайший сезон ремонтов по поручению Президента России Владимира Путина будет закончена работа над дорогой в Бельго на участке с 23 по 33 км. В Амурском районе на трассе Комсомольск — Амурск : здесь в сезон планируют уложить 7 км покрытия и сдать трассу к осени. Начнутся ремонты подъезда к Ачану, включая восстановление асфальтобетона в пределах посёлка Эльбан

До Комсомольска по асфальту

На трассе, связывающей два главных города Хабаровского края, в этом году планируется закончить укладку асфальта на двух участках: перед Маяком на отрезке 113 — 118 км и после озера Гасси 148 — 158 км.

— Сейчас идут переговоры по поводу передачи этой дороги в федеральную собственность, они могут со следующего года начать ей заниматься, — комментирует Игорь Рудов.

Отдельное внимание «Хабаровскуправтодор» в этом сезоне отводит дороге Селихино — Николаевск , здесь в работе два участка с полноценной реконструкцией, уменьшением крутизны уклонов — всё для облегчения проезда.

— Раньше на 446 — 460 км были крутые подъемы, маленькие радиусы, которые современным нормам уже не соответствуют, — продолжает Игорь Рудов. — Начали мы в 2016 году, но из-за нехватки финансирования временно приостановили. Пока срок ввода в эксплуатацию остается прежним — 2018 год, но возможны изменения. По второму объекту — новый монолитный железобетонный мост с подходами через Кенжу перед селом Богородское должны построить и сдать в этом году, здесь однозначно всё будет сделано.

По автодороге Комсомольск — Березовый — Могды — Чегдомын готовы документы на участок Герби — Сулук, включая мосты через реки Герби и Аякит и отрезка 165 — 174 км, считая от посёлка Берёзовый. На них, по подсчётам, понадобится 4,6 млрд рублей. От 174 по 216 км нужно строить мосты, там пока вообще нет дороги, только зимник. Если будет финансирование, всё можно закончить за три года, но сейчас более вероятен срок в 5-6 лет.

— Из крупных объектов начинаем еще дорогу «Обход Николаевска», которую планируется сдать в 2019 году, — говорит Игорь Рудов. — Она перенаправит основной поток транспорта в сторону Многовершинного в обход города, и позволяет разгрузить его транспортную сеть.

Фонари, тротуары и мосты

Сразу несколько мостов в Хабаровском районе будут отремонтированы. Первым на очереди переход через речку Чёрная, он в аварийном состоянии, разрушены сваи. Подряд на эту работу вот-вот выставят на торги с условием: закончить в этом году.

— Помимо Чёрной, капитальные мостовые переходы будут построены на трассах Хабаровск — Мичуринское — Фёдоровка — Галкино 8 км, обход посёлка Красная Речка — Казакевичево 11 км и два моста на участках Биробиджан — Кукан и Кукан — Догордон, — рассказывает Игорь Рудов. — В прошлом году два последних во время ЧС смыло паводком, мы восстановили их во временном варианте, в этом году заменим на полноценные.

Кроме прочего, «Хабаровскуправтодор» с 2017 года начал приводить в порядок освещение дорог и мостов. Существуют госстандарты и их требования обязательны к исполнению: должны работать фонари на трассах в пределах населённых пунктов и на больших мостах длиной свыше 100 метров.

— В принципе, это должно касаться всех населённых пунктов, работа серьёзная и с перспективой, как минимум, на ближайшие лет 10, — говорит Игорь Рудов. — Все наши дороги через сёла и посёлки нужно полноценно осветить, проложить тротуары, сделать пешеходные переходы, поставить светофоры. По плану, фонари и тротуары к осени появятся по дорогам Переяславка — Аргунское, на подъездах к Святогорью и к Бичевой. Также на подъезде к Дружбе в пределах населённого пункта и в Комсомольском районе на подъезде к аэропорту через село Хурба начнем делать тротуары и освещение.