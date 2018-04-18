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Депутаты заксобрания Приангарья планируют заслушать послание губернатора дважды
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Депутаты заксобрания Приангарья планируют заслушать послание губернатора дважды 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В среду, 18 апреля, депутаты Заксобрания решили разделить процедуры рассмотрения и оглашения ежегодного послания губернатора. В связи с этим главе Иркутской области Сергею Левченко предложено зачитать послание дважды. Как выяснилось, поводом для столь неординарного решения стало то, что материалы послания не были представлены в надлежащий срок, в связи с чем было принято решение о представлении 19 апреля послания депутатам ЗС перед его оглашением широкой общественности.
Рассмотрение послание состоится в здании Музыкального театра имени Н. Загурского.
Фото: пресс-служба законодательного собрания Иркутской области, irk.gov.ru.
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