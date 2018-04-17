Ещё
В Хабаровске почта отказывается от бумаги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровске почта отказывается от бумаги 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Альтернативные способы оповещения о поступлении почтовых отправлений внедряет Почта России. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в Хабаровске уже начали тестирование новой системы. Теперь горожане не будут получать бумажные извещения.
— Если при оформлении заказа человек указывал электронную почту или телефон, то уведомления о поступлении отправлений в его адрес будут поступать именно туда. То есть клиенту будет достаточно прийти в отделение с паспортом и показать смс или сообщение на e-mail. Таким образом процедура получения посылок упростится, не нужно будет заполнять типовое извещение, — говорит ведущий специалист направления по корпоративным коммуникациям Макрорегион Дальний Восток Анастасия Смирнова.
Такое нововведение планируют внедрить повсеместно, если оно хорошо себя зарекомендует.
Кстати, изменению подверглись также и сроки хранения посылок. Так, с апреля в отделениях почтовой связи крупные отправления будут хранится до 15 дней, по истечении этого срока посылка будет направляться обратно отправителю.
— Раньше этот срок составлял 30 дней. Но изменения коснулись только посылок, то есть почтовых отправлений весом более 2 кг, в том числе и с наложенным платежом. Письма, мелкие пакеты и другая подобная корреспонденция будет храниться также, как и раньше, — добавила Анастасия Смирнова.
Хабаровский край сегодня: последние новости
«Джек» в опасности: кто пострадает в санкционной войне Хабаровскому свинокомплексу «Агроэнерго» отключили газ До Бельго дойдут, Николаевск обойдут
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию35
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку83
Российский «Панцирь» отбил атаку США758
Путин придумал способ победить коррупцию327
Названа страна, предположительно атаковавшая Сирию11
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение