В Хабаровске почта отказывается от бумаги

— Если при оформлении заказа человек указывал электронную почту или телефон, то уведомления о поступлении отправлений в его адрес будут поступать именно туда. То есть клиенту будет достаточно прийти в отделение с паспортом и показать смс или сообщение на e-mail. Таким образом процедура получения посылок упростится, не нужно будет заполнять типовое извещение, — говорит ведущий специалист направления по корпоративным коммуникациям Макрорегион Дальний Восток Анастасия Смирнова

Такое нововведение планируют внедрить повсеместно, если оно хорошо себя зарекомендует.

Кстати, изменению подверглись также и сроки хранения посылок. Так, с апреля в отделениях почтовой связи крупные отправления будут хранится до 15 дней, по истечении этого срока посылка будет направляться обратно отправителю.

— Раньше этот срок составлял 30 дней. Но изменения коснулись только посылок, то есть почтовых отправлений весом более 2 кг, в том числе и с наложенным платежом. Письма, мелкие пакеты и другая подобная корреспонденция будет храниться также, как и раньше, — добавила Анастасия Смирнова.