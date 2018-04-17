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Андрей Травников назвал причину весенней пыли в Новосибирске
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Андрей Травников назвал причину весенней пыли в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 14 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Вопрос о борьбе с пылью врио губернатора поднял на совещании в правительстве, вернувшись из рабочей поездки в Красноярск на экономический форум.
«Проехал по городу и обратил внимание, что дорожные работы там начинают с замены бордюрных камней, — рассказал Андрей Травников. — В Новосибирске даже на центральных улицах сегодня бордюрного камня практически нет. Газон нависает над проезжей частью, соответственно, вся грязь с него смывается и попадает на проезжую часть. Проблему пыли, таким образом, мы не решим никогда».
Глава региона призвал муниципалитеты, в том числе и мэрию, при планировании ремонта уличной сети обращать внимание на комплексность подходов, а не надеяться только на дорожные машины-пылесосы, которые борются только с последствиями, но не причиной пыли в городе. «Если мы заходим на какой-то участок, то нужно менять не только верхний слой асфальта, но и по возможности привести в порядок тротуары, газонную часть улицы», — добавил Травников.
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