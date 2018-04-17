Аттестационные комиссии Минобороны будут присваивать звания запасникам 

Военнослужащий запаса сможет, оставаясь «на гражданке», дослужиться до полковника. Впервые в истории Минобороны при региональных военкоматах будут созданы специальные аттестационные комиссии. Именно они будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны. Как пишут «Известия», приказ министра обороны объединил и упорядочил требования к офицерам запаса. Легче всего будет стать старшим лейтенантом. Для этого достаточно получить положительное заключение аттестационной комиссии и пройти медицинское освидетельствование. От капитана и выше процедура присвоения очередного звания значительно усложняется. Заседания аттестационных комиссий будут проводить раз в квартал.