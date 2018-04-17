Ещё
Аттестационные комиссии Минобороны будут присваивать звания запасникам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аттестационные комиссии Минобороны будут присваивать звания запасникам 

Авторадио 43 минуты назад
Фото: Амурская служба новостей
Военнослужащий запаса сможет, оставаясь «на гражданке», дослужиться до полковника. Впервые в истории Минобороны при региональных военкоматах будут созданы специальные аттестационные комиссии. Именно они будут решать, достоин ли кандидат получить очередную звезду на погоны. Как пишут «Известия», приказ министра обороны объединил и упорядочил требования к офицерам запаса. Легче всего будет стать старшим лейтенантом. Для этого достаточно получить положительное заключение аттестационной комиссии и пройти медицинское освидетельствование. От капитана и выше процедура присвоения очередного звания значительно усложняется. Заседания аттестационных комиссий будут проводить раз в квартал.
Авторадио: последние новости
Минстрой собирается запретить капитальное замуровывание подвалов жилых домов США, Франции и Великобритании начали военную операцию в Сирии Трамп лично дал указание отложить новые санкции против России
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна страна вступилась за Россию128
Путин придумал способ победить коррупцию581
Страны G7 требуют у РФ ответа по делу Скрипаля252
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку157
Израиль прокомментировал новую атаку на Сирию8
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение