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В психинтернате в ЕАО не нашли нарушений пожарной безопасности
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В психинтернате в ЕАО не нашли нарушений пожарной безопасности 

РИА Новости 17 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 17 апр — РИА Новости. Прокуроры в ходе проверки в психоневрологическом интернате Биробиджана, где с марта скончались уже восемь пациентов, обнаружили нарушения в части хранения лекарств и соблюдения пожарной безопасности, сообщает прокуратура ЕАО.
Ранее сообщалось, что с марта скончались 8 пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната. У семерых подтвердился диагноз «пневмония». Кроме того, все они страдали основными тяжелыми заболеваниями, и специалисты не исключают наложения нескольких факторов. Возбуждено уголовное дело по статьям «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
"Предварительные итоги проверки показали, что в ОГБУ «Биробиджанский психоневрологический интернат» нарушались трудовые права работников интерната, которые ранее обратились к прокурору области на личный прием. Установлены факты несоблюдения требований к хранению лекарственных препаратов и медицинских изделий для оказания медицинской помощи пациентам интерната", — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в отдельных помещениях интерната, в том числе в процедурном кабинете и в аптечном помещении, лекарства хранили с нарушениями. Найдены препараты с истекшими сроками годности, также выявлены другие нарушения.
Кроме того, в интернате отсутствует необходимое оборудование — семь наименований. Проверка также выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. На лестничной площадке корпуса оборудованы места для курения и установлена табличка «Место для курения».
Директору интерната внесено представление, прокурор потребовал привлечь к строгой дисциплинарной ответственности виновных лиц. Возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. Проверка в учреждении продолжается.
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