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СМИ назвали самого популярного политика России
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СМИ назвали самого популярного политика России 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Среди самых упоминаемых в СМИ политиков — глава российского МИДа Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и премьер-министр России Дмитрий Медведев. Рейтинг составила компания «Медиалогия» по просьбе газеты «КоммерсантЪ».
Рейтинг составлен перед инаугурацией президента России Владимира Путина, поэтому глава государства в нем отсутствует. Также отмечается, что анализировались 40 тыс. федеральных и региональных источников.
Возглавил рейтинг премьер Медведев с результатом в 629 тыс. сообщений. Последний пик популярности политика в СМИ пришелся на декабрь, когда он объявил о поддержке выдвижения Путина на новый срок. Второе место занял Собянин с 322 тыс. сообщений. Замкнул тройку лидеров оппозиционный политик Алексей Навальный — о нем написали 314 тыс. раз.
Также в десятку самых популярных в СМИ политиков вошли министр иностранных дел Сергей Лавров (297 тыс. сообщений), глава Чечни Рамзан Кадыров (174 тыс. сообщений), председатель Совета депутатов городского поселения Видное Павел Грудинин (151 тыс. сообщений) и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко (109 тыс. сообщений). Замкнул топ-10 президент Российского футбольного союза Виталий Мутко с результатом 105 тыс. сообщений.
Ранее был назван самый «бедный» министр в России в 2017 году.
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