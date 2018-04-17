«Джек» в опасности: кто пострадает в санкционной войне

В понедельник, 16 апреля, в Госдуме РФ начали рассматривать законопроект об ответных санкциях против США и их союзников, который, в частности, предусматривает запрет на ввоз американских сигарет и алкоголя, а также аналогичной продукции других иностранных государств, поддерживающих санкции США и позицию США по Сирии

Табак

С сигаретами всё просто — сигареты, имеющие американское происхождение (Marlboro, Winston, Camel и т.д.), не завозятся, а производятся на территории РФ на фабриках, принадлежащих компаниям British American Tobacco, Phillip Morris , Japan Tobacco, и продаются на территории РФ. Однако значительную часть стоимости этих сигарет составляет плата за право на использование торговых марок. Эти деньги отправляются в Швейцарию , поскольку именно там зарегистрированы все эти марки, что позволяет легально выводить капиталы из страны. Из США сигареты в РФ не завозят, бизнес прозрачен, и все налоги уплачиваются в РФ. С алкоголем сложнее — на территории РФ популярны самые разные категории алкогольных напитков, произведенных в США или имеющих американское происхождение, — виски, ром, пиво, вино.

Пиво и вино

Например, сваренное в РФ пиво Bud или Miller. Как и в случае с сигаретами, бизнес пивоваренных компаний в РФ абсолютно прозрачен и все налоги уплачиваются в стране производства. В Россию завозится небольшое количество т.н. крафтового пива из США, но объем сопоставим с математической погрешностью, и американские пивовары потери этого рынка не заметят.

Правда, следует отметить, что подавляющая часть российского крафтового пива варится на американском хмеле сортов Citra, Cascade, Amarillo и т.д. Если депутаты надумают запретить ввоз американского хмеля, то это может серьезно подкосить российское крафтовое пивоварение.

Также не заметят санкций и американские виноделы, в частности, из Калифорнии. Один этот штат является пятым крупнейшим производителем вина в мире, но доля калифорнийских вин на российском рынке не превышает 0,5%.

Что покрепче

Серьезнее ситуация с американским виски — в общем объеме импорта виски в РФ продукция США составляет около 12%, и это более полумиллиона девятилитровых ящиков.

Половину этого объема делает виски Jack Daniel, входящий в десятку самых популярных крепких напитков мира. Но здесь вопрос с правообладателями. Например, теннессийский виски Jack Daniel принадлежит американской компании, а вот самый популярный бурбон Jim Beam и ряд других элитных марок бурбонов — японской компании Suntory, равно как бурбон Wild Turkey — итальянской группе Campari. Вроде бы продукты американские, а владельцы — нет, вдобавок эти страны не поддержали бомбардировку Сирии.

Аналогов в мире американскому виски нет — он производится по особой технологии из кукурузы и выдерживается в новых обожженных бочках, используемых лишь однократно. Привыкший к этому напитку российский потребитель пострадает. Американский виски — визитная карточка тематических ресторанов, и заменить его будет нечем.

Один из самых популярных крепких спиртных напитков мира ром Bacardi (второе место среди глобальных брендов), а также и лидер российского рынка рома, производится американской компанией в Пуэрто-Рико , протекторате США. Половина коктейлей мира делается на основе рома — пострадают бары и их гости.

Крупнейший в мире производитель и экспортер крепких напитков — Великобритания, принявшая участие вместе с США в карательной операции против Сирии. Она производит самый популярный стиль виски, Scotch Whisky, шотландский виски. Кроме того, страна является главным производителем джина в мире.

На сегодняшний день почти половина всего шотландского виски, который присутствует на российском рынке, ввозится в виде балка и разливается внутри страны. Шотландский виски — главный импортный напиток в РФ. Для Британии российский рынок виски весьма важен. Но и для российского потребителя шотландский виски стал привычной составляющей алкогольной корзины.

Также в России весьма популярны ирландские сорта виски, а Bushmills производится в Северной Ирландии, входящей в состав Великобритании. Правда, бренд принадлежит мексиканской компании Jose Cuervo.

О третьем члене антисирийской коалиции, Франции , и говорить нечего — вина Франции с объемом почти 34 млн л занимают третье место по импорту в РФ. Для коньяка Россия — 13-й экспортный рынок. Не самый важный, но потеря его будет весьма чувствительной для Франции. Кроме того, значительная часть так называемых коньяков в России делается из выдержанных французских виноградных спиртов (бренди).

То есть формально под санкции может попасть это всё — коньяк, французские вина, пуэрто-риканский ром, американский, шотландский и — частично — ирландский виски.

Дьявол в деталях

Германии, Новой Зеландии, Предположим, нишу французских вин займет продукция из Латинской Америки, Италии ЮАР или Испании (которая и так на первом месте по импорту в РФ). Американский ром заменят на ромы из Доминиканы , Тринидада или других стран Латинской Америки. Но здесь есть нюансы.

Например, США являются крупнейшим поставщиком бочек для выдержки виски и рома во всем мире. 95% всех бочек для выдержки виски в мире (шотландского, ирландского, японского) и почти 100% бочек для производства рома — из США, это бывшие в употреблении бочки из-под бурбона и теннессийского виски. Это значит, что все ромы мира и даже виски из Республики Ирландия (например, Jameson, который выдерживается в бочках из-под бурбона) могут попасть под санкции.

Иными словами, если трактовать предполагаемые санкции максимально широко, то российский потребитель может лишиться почти всего элитного крепкого спиртного и значительной части вина.

От подобных ограничений пострадают прежде всего тысячи российских сотрудников импортирующих компаний и далее — по цепочке (розничная торговля, рестораны, бары), до потребителя и бюджета в виде огромных потерь от импортных пошлин, НДС при торговле и т.д.

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