Флешмоб с задранной головой набрал популярность в Facebook

В Facebook набирает обороты флешмоб, участники которого публикуют фотографии собственных подбородков. Члены сообщества Things that are not aesthetic («Неэстетичные вещи») сравнили снимки, выполненные с непривычного ракурса, с изображениями инопланетян.

Ранее на страничке сообщества можно было увидеть фото различных вещей, которые способны вызвать у широкой публики отторжение.

Так, например, гости могли наткнуться на снимки небритых мужских ног или различные коллажи, однако с ростом популярности акции, альбом начал заполняться подбородками.

Пользователи начали делиться фотографиями, а другие принялись их комментировать, озвучивая возникшие ассоциации. Большинству гостей странные формы, растущие из шеи, напомнили по своему строению инопланетных гуманоидов.

Следует сказать, что особенно «эффектные» гуманоиды получались у людей с густым волосяным покровом.

Флешмобы регулярно привлекают внимание пользователей электронных сервисов. Коллективные игры, которые используют современные технологии, нередко носят терапевтический характер, позволяя людям, пережившим психологическую травму, справиться с внутренним напряжением. Другие же акции носят чисто развлекательный характер, как это было с флешмобом по поводу поддержки микроблогом Twitter кодировки Unicode.