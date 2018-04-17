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Флешмоб с задранной головой набрал популярность в Facebook
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Флешмоб с задранной головой набрал популярность в Facebook 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Facebook набирает обороты флешмоб, участники которого публикуют фотографии собственных подбородков. Члены сообщества Things that are not aesthetic («Неэстетичные вещи») сравнили снимки, выполненные с непривычного ракурса, с изображениями инопланетян.
Ранее на страничке сообщества можно было увидеть фото различных вещей, которые способны вызвать у широкой публики отторжение.
Так, например, гости могли наткнуться на снимки небритых мужских ног или различные коллажи, однако с ростом популярности акции, альбом начал заполняться подбородками.
Пользователи начали делиться фотографиями, а другие принялись их комментировать, озвучивая возникшие ассоциации. Большинству гостей странные формы, растущие из шеи, напомнили по своему строению инопланетных гуманоидов.
Следует сказать, что особенно «эффектные» гуманоиды получались у людей с густым волосяным покровом.
Флешмобы регулярно привлекают внимание пользователей электронных сервисов. Коллективные игры, которые используют современные технологии, нередко носят терапевтический характер, позволяя людям, пережившим психологическую травму, справиться с внутренним напряжением. Другие же акции носят чисто развлекательный характер, как это было с флешмобом по поводу поддержки микроблогом Twitter кодировки Unicode.
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