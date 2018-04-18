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Во Владивостоке с начала 2018 года разрешили срубить более 9000 деревьев
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Во Владивостоке с начала 2018 года разрешили срубить более 9000 деревьев 

Prim.News 1 час назад
Фото: Vladnews.ru
Всего было выдано 214 разрешений на снос зеленых насаждений.
Реестр действующих разрешений на снос зеленых насаждений, выданных управлением охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока в 2018 году, предполагает вырубку 9253 деревьев. Реестр опубликован на сайте городской администрации.
В частности, 6885 деревьев было разрешено срубить в районе бухты Лазурной для строительства дорог к земельным участкам, предоставленным на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей. Разрешение 17 января получило ООО «ФедералСтрой». 28 февраля ООО «Патрокл ИСК» получило разрешение на сруб 1028 деревьев для строительства трех 25-этажных многоквартирных жилых домов (второй этап — жилой дом №1, одноэтажная автостоянка, жилой дом №2) в районе улицы Можайской.
Также компания «Ренессанс Актив» получила разрешения на сруб 263 и 330 деревьев на улице Третья для строительства многоквартирных жилых домов с нежилыми помещениями многофункционального назначения и многоярусной парковкой (2-й этап).
Всего было выдано 214 разрешений.
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