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Сирийская система ПВО полностью отразила новый ракетный удар, сообщили СМИ
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Сирийская система ПВО полностью отразила новый ракетный удар, сообщили СМИ 

РИА Новости 58 минут назад
ТЕЛЕКАНАЛ «АЛЬ-МАЯДИН» СООБЩАЕТ, ЧТО ПРИ РАКЕТНОМ УДАРЕ ПО АЭРОДРОМУ «ШАЙРАТ» ЖЕРТВ И РАЗРУШЕНИЙ НЕТ, ВСЕ РАКЕТЫ ПЕРЕХВАЧЕНЫ СИРИЙСКИМИ ПВО  РИА НОВОСТИ
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