Ещё
При ударе по базам сирийских ВВС никто не пострадал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При ударе по базам сирийских ВВС никто не пострадал 

Российская Газета 10 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаки на базы ВВС, погибших и разрушений нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин».
"Аэродромы «Шайрат» и «Тифор» не пострадали… Сирийские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты", — приводит агентство сообщение канала.
Ранее стало известно, что система ПВО САР сбила ракеты в районе Хомса. Источник в сирийской армии рассказал РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около десятка ракет.
США уже опровергли свою причастность к атаке. Как заявил представитель Пентагона, американцы не проводят никаких военных операций в районе базы Шайрат. Между тем новостной портал «Аль-Масдар» сообщил, что ракетный удар нанесен израильскими ВВС.
Российская Газета: последние новости
Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада К 2030 году уровень газификации в России составит 85 процентов Сотни тысяч человек вышли на марш в поддержку каталонских политиков
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку67
Путин придумал способ победить коррупцию269
Российская подлодка спасла Сирию от Британии226
Российский «Панцирь» отбил атаку США738
Россия получила неожиданную поддержку148
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение