При ударе по базам сирийских ВВС никто не пострадал

Сирийские системы противовоздушной обороны отразили атаки на базы ВВС, погибших и разрушений нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арабский спутниковый телеканал «Аль-Маядин».

"Аэродромы «Шайрат» и «Тифор» не пострадали… Сирийские силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты", — приводит агентство сообщение канала.

Ранее стало известно, что система ПВО САР сбила ракеты в районе Хомса. Источник в сирийской армии рассказал РИА Новости, что на подлете к аэродрому сбиты около десятка ракет.

США уже опровергли свою причастность к атаке. Как заявил представитель Пентагона, американцы не проводят никаких военных операций в районе базы Шайрат. Между тем новостной портал «Аль-Масдар» сообщил, что ракетный удар нанесен израильскими ВВС.