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МИД Канады вернет семьи своих дипломатов на Кубе из-за акустических атак
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МИД Канады вернет семьи своих дипломатов на Кубе из-за акустических атак 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В МИД Канады приняли решение вернуть домой семьи дипломатов посольства в Гаване в ближайшее время из-за предполагаемых акустических атак неизвестного происхождения. Соответствующая информация появилась на сайте внешнеполитического ведомства.
"Канадских дипломатов, направляемых на Кубу, не будут сопровождать члены их семей. Будут приняты меры по оказанию поддержки нашим дипломатическим сотрудникам и их семьям, возвращающимся в Канаду в предстоящие недели, а также семьям, которые должны были быть направлены на Кубу этим летом", — говорится в заявлении.
В МИД также добавили, что даже после возвращения на родину часть персонала посольства и их родных продолжают испытывать сложности с концентрацией, а также страдают от головокружения и головных болей из-за звукового воздействия, которому подверглись ранее на Кубе.
"В то время как ежедневные операции посольства будут продолжаться, могут произойти некоторые задержки в обслуживании из-за занятости отправкой членов семей сотрудников на родину", — отмечается в сообщении.
Впервые о проблемах с самочувствием у канадских дипломатов и членов их семей из-за возможных акустических атак стало известно весной 2017 года. Канадское правительство в сотрудничестве с кубинскими властями продолжает расследование возможных причин и происхождения подобного воздействия на своих граждан. Так, в марте 2018 года была проведена экологическая экспертиза помещений дипмисии, а также исследования воздуха и воды на предмет опасных веществ, однако никаких отклонений от нормы зафиксировано не было.
"Причина остается неизвестной, но могла быть вызвана действиями человека", — отметили в канадском МИД.
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