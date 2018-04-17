МИД Канады вернет семьи своих дипломатов на Кубе из-за акустических атак

МИД Канады приняли решение вернуть домой семьи дипломатов посольства в Гаване в ближайшее время из-за предполагаемых акустических атак неизвестного происхождения. Соответствующая информация появилась на сайте внешнеполитического ведомства.

"Канадских дипломатов, направляемых на Кубу , не будут сопровождать члены их семей. Будут приняты меры по оказанию поддержки нашим дипломатическим сотрудникам и их семьям, возвращающимся в Канаду в предстоящие недели, а также семьям, которые должны были быть направлены на Кубу этим летом", — говорится в заявлении.

В МИД также добавили, что даже после возвращения на родину часть персонала посольства и их родных продолжают испытывать сложности с концентрацией, а также страдают от головокружения и головных болей из-за звукового воздействия, которому подверглись ранее на Кубе.

"В то время как ежедневные операции посольства будут продолжаться, могут произойти некоторые задержки в обслуживании из-за занятости отправкой членов семей сотрудников на родину", — отмечается в сообщении.

Впервые о проблемах с самочувствием у канадских дипломатов и членов их семей из-за возможных акустических атак стало известно весной 2017 года. Канадское правительство в сотрудничестве с кубинскими властями продолжает расследование возможных причин и происхождения подобного воздействия на своих граждан. Так, в марте 2018 года была проведена экологическая экспертиза помещений дипмисии, а также исследования воздуха и воды на предмет опасных веществ, однако никаких отклонений от нормы зафиксировано не было.

"Причина остается неизвестной, но могла быть вызвана действиями человека", — отметили в канадском МИД.