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Рокировка Тулеева может быть защитным механизмом от арестов среди кемеровской элиты
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Рокировка Тулеева может быть защитным механизмом от арестов среди кемеровской элиты 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: pasmi.ru
В понедельник, 16 апреля, врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев объявил об отставке четверых вице-губернаторов, хотя ранее заявлял, что не намерен менять команду, доставшуюся ему от предшественника — Амана Тулеева. Эта кадровая чистка может стать первым звоночком для команды Тулеева, потому что в России отставка крупного чиновника очень часто влечет за собой появление уголовного дела с коррупционной историей. Возможно, именно поэтому Тулеев сразу же после своей отставки поспешил занять кресло спикера Совета нардепов Кузбасса.
Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста
Дело прошлых лет  «Окружение экс-губернатора Кемеровской области снова под ударом, оно нервничает и вынуждает некогда легендарного политического тяжеловеса цепляться за руководящее кресло — чем и вызвано стремительное избрание Амана Тулеева спикером местного парламента. Элита Кемеровской области, похоже, опасается повторения событий осени 2016 года, когда Кузбасс привлек внимание Москвы в ходе расследования «дела Захарченко». Тогда десант в Кемерово оперативников ФСБ обернулся серьезными потерями в команде Тулеева», — объясняет «Новая газета» подоплеку рокировки бывшего хозяина Кузбасса.
Ниточка от Захарченко, задержанного в сентябре 2016 года, к окружению Тулеева и самому губернатору протянулась через угольного магната Александра Щукина. Сотрудники ФСБ узнали, что в управлении «Т» ГУЭБиПК МВД, которое возглавлял Захарченко, присматривались к миллиардеру Щукину и даже запрашивали сведения в Интерполе, пытаясь подтвердить подозрение об уклонении Щукиным от налогов и выводе за рубеж сотен миллионов евро. Однако дальше смотрин дело не пошло, Щукина никто не арестовал, зато сам Захарченко стал миллиардером. В ФСБ такое пассивное расследование подчиненных Захарченко вызвало соответствующие подозрения, в связи с чем оперативники спецслужбы сами прибыли в Кемерово. Здесь местные коллеги поведали им, что Щукина разрабатывают давно, но не могут предпринять никаких активных действий, потому что следы ведут на самый верх областного правительства и к руководителю местного следственного управления СКР.
Столичные чекисты уцепились за самый свежий эпизод в деятельности Щукина, связанный с получением им 51% акций АО «Разрез Инско»» при далеко не прозрачных обстоятельствах, и в ноябре 2016 года задержали самого бизнесмена, главу СУ СКР по области Сергея Калинкина, двух замов Тулеева (Александра Данильченко и Алексея Иванова) и сотрудницу региональной администрации Елену Троицкую. Фигурантов дела обвинили в вымогательстве ценных бумаг (акций АО «Разрез Инской») у владельца компании Антона Цыганкова. Аман Тулеев поспешил заступиться за своих заместителей, назвав их «порядочными людьми», а обвинения в их адрес «абсурдными», однако вскоре прикусил язык и уголовное дело довели до конца — в ближайшем времени материалы дела передадут в суд.
«Есть основания предполагать, что именно это уголовное дело о захвате 51% акций АО «Разрез Инской» заставляет серьезно нервничать «команду Тулеева», что привело к возвращению многолетнего лидера региона во власть — даже несмотря на то, что до окончания полномочий депутатов этого созыва осталось меньше пяти месяцев», — пишет «Новая газета».
Новые обстоятельства
По информации издания, у правоохранителей есть в загашнике соответствующая фактура о том, как под контроль миллиардера Щукина перешли 100% акций ООО «Шахта»Грамотеинская“», ранее принадлежавших британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Непосредственное участие в экспроприации акций принимал губернатор Тулеев, который на камеры заявил, что очень уважает бизнесмена Щукина и поэтому решил передать ему шахту «Грамотеинская», чтобы не допускать на предприятии задержек с выплатой зарплат. А директора предприятия на несколько дней отправили в спецприемник, чтобы он там подумал над своим положением с возможным уголовным делом и подписал все документы о передаче предприятия «уважаемому бизнесмену».
Именно из-за публичной роли Тулеева этот эпизод не вошел в обвинительное заключение по делу Щукина и компании. Однако после отставки бессменного губернатора расстановка сил изменилась.
«Сегодня — после трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня» — этот, как и другие эпизоды, касающиеся бизнеса по-кузбасски, вполне могут быть реанимированы и вылиться в новые постановления о возбуждении уголовных дел. И поэтому то ли сам Тулеев, то ли его ближайшее окружение не захотело, чтобы экс-губернатор жил жизнью безмятежного пенсионера. В первый момент федеральный центр, видимо, растерялся от кадровых рокировок в областном совете Кузбасса. Но сейчас, похоже, Москва взяла себя в руки. Во всяком случае, именно об этом свидетельствует заявление главы СКР Александра Бастрыкина, который рассказал, что в ходе расследования уголовного дела о пожаре установлено, что «высокопоставленные должностные лица препятствовали проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе „Зимняя вишня“». Эту информацию Бастрыкин озвучил в субботу в Кемерове на встрече с родственниками погибших», — подытоживает «Новая».
И заявление Александра Бастрыкина вкупе с кадровой чисткой, затеянной врио губернатора Цивилевым, представляют собой вполне явные сигналы Тулееву и его команде.
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