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Библиотека в Пхеньяне — эпицентр сюрреализма
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Библиотека в Пхеньяне — эпицентр сюрреализма 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
Одним из стандартных пунктов программы пребывания в Северной Корее является посещение Национальной библиотеки КНДР (Народного дворца учёбы). На мой взгляд, именно здесь расположен эпицентр сюрреализма.
Библиотека расположена на самой крупной городской площади в центре Пхеньяна — Площади имени Ким Ир Сена. Именно на ней проводятся военные парады.
Само здание Народного дворца учебы — одно из самых красивых в городе.
На входе, как и полагается, обилие мрамора и статуя Ким Ир Сена.
По протоколу сначала все идут к Ким Ир Сену на поклон (можно не кланяться, не убьют — проверено).
Интерьер.
Коридоры.
На входе стоят компьютеры.
Посетитель библиотеки может найти необходимую книгу в электронном каталоге.
Мне, конечно же, стало интересно что у них там за операционная система.
В лифте стоит девочка-лифтёр.
Читальный зал.
Зал пленарных заседаний.
Портреты вождей (а также статуи) должны фотографироваться целиком, иначе, в случае проверки снимков на границе, фотографию попросят удалить.
То есть вот так снимать «нельзя».
Здесь учат английский язык. Кстати, наши местные гиды, ни разу не побывав за границей в языковой среде, очень хорошо говорили на английском.
Еще один читальный зал.
Палитра цветов книг очень схожа с обликом города (см. запись Лучшие виды на Пхеньян)
Дежурный профессор. Может ответить на любые научные вопросы учащихся.
Здесь (якобы) выдаются иностранные книги.
По ощущениям, несколько западных книг тут показывают только туристам.
Ну и собственно самый сюрреализм здесь:
Следующий раз посетим военный музей.
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