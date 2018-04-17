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Сирийская система ПВО сбила ракеты рядом с Хомсом
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Сирийская система ПВО сбила ракеты рядом с Хомсом 

РИА Новости 32 минуты назад
СИСТЕМА ПВО СИРИИ СБИЛА РАКЕТЫ РЯДОМ С ХОМСОМ — КОРРЕСПОНДЕНТ СИРИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА САНА
РИА НОВОСТИ
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