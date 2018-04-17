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Монголия подняла вопрос о расширении деятельности СТЗ «Алтанбулаг»
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Монголия подняла вопрос о расширении деятельности СТЗ «Алтанбулаг» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 16 апреля /Синьхуа/— Монгольская делегация информировала представителей торгпредства РФ о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития свободной торговой зоны «Алтанбулаг», находящейся на севере Монголии рядом с российским пограничным городом Кяхта. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства Монголии.
"Российские бизнесмены могут экспортировать свои товары с маркировкой «Made in Mongolia» на более выгодных условиях на рынки Европы и Японии, с которыми Монголия заключила Соглашения о свободной торговле", — отметили представители рабочей группы во главе с вице-премьером Монголии Улзийсайханы Энхтувшином.
Для активизации и расширения деятельности свободной торговой зоны «Алтанбулаг» необходимо увеличить пропускную способность международного пограничного перехода Кяхта-Алтанбулаг, в том числе создать совместный монголо-российский транспортно-логистический центр", — добавили они. —0—
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