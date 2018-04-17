Монголия подняла вопрос о расширении деятельности СТЗ «Алтанбулаг»

Улан-Батор , 16 апреля / Синьхуа /— Монгольская делегация информировала представителей торгпредства РФ о текущем состоянии и перспективах дальнейшего развития свободной торговой зоны «Алтанбулаг», находящейся на севере Монголии рядом с российским пограничным городом Кяхта . Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства Монголии.

"Российские бизнесмены могут экспортировать свои товары с маркировкой «Made in Mongolia» на более выгодных условиях на рынки Европы и Японии , с которыми Монголия заключила Соглашения о свободной торговле", — отметили представители рабочей группы во главе с вице-премьером Монголии Улзийсайханы Энхтувшином.

Для активизации и расширения деятельности свободной торговой зоны «Алтанбулаг» необходимо увеличить пропускную способность международного пограничного перехода Кяхта-Алтанбулаг, в том числе создать совместный монголо-российский транспортно-логистический центр", — добавили они. —0—