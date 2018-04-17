СМИ: сирийские ПВО отражают ракетные удары по военному аэродрому Шайрат

ТАСС , 17 апреля. Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс . Об этом сообщило во вторник агентство SANA.

По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.