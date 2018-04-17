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СМИ: сирийские ПВО отражают ракетные удары по военному аэродрому Шайрат
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СМИ: сирийские ПВО отражают ракетные удары по военному аэродрому Шайрат 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 17 апреля. Средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому в провинции Хомс. Об этом сообщило во вторник агентство SANA.
По его информации, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.
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