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Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку
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Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку
Lenta.ru
17 минут назад
Комментарии
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат. Об этом сообщает
Reuters
со ссылкой на государственное новостное агентство
Сирии
SANA
.
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