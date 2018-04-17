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Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку
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Сирийская ПВО отразила новую ракетную атаку 

Lenta.ru 17 минут назад
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на авиабазу Шайрат. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное новостное агентство Сирии SANA.
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