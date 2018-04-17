У мультипликаторов станет меньше налогов

Производители анимационных фильмов будут отчислять в казну в два раза меньше налогов. Сейчас эта привилегия есть только у IT-компаний.

Так, вместо положенных по закону 30%, ставка страховых взносов для мультипликаторов составит 14%, из которых 8% будет направляться в Пенсионный фонд РФ , остальные средства — в Фонды социального и медицинского страхования. Льготы будут действовать до 2023 года включительно.

Поправки были разработаны Правительством в соответствии с поручением Президента Владимира Путина и приняты в трёх чтениях Госдумой . А теперь перед тем, как закон рассмотрит Совет Федерации , его 17 апреля обсудит на своём заседании Комитет палаты по науке, образованию и культуре.

Нормы, которые содержатся в документе, позволит привлечь в отрасль большее количество высококвалифицированных специалистов, потому что сегодня стандартные тарифы страховых взносов увеличивают себестоимость производства мультфильмов, что отрицательно сказывается на развитии отрасли.

Важно, что в основном произведения отечественных аниматоров в сейчас представляют российское кино в кинозалах Европы и Азии, поэтому анимация должна иметь не только налоговые послабления, но и превратиться в отдельную отрасль с постоянным финансированием и стратегией развития.