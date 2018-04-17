Ещё
У мультипликаторов станет меньше налогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У мультипликаторов станет меньше налогов 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Производители анимационных фильмов будут отчислять в казну в два раза меньше налогов. Сейчас эта привилегия есть только у IT-компаний.
Так, вместо положенных по закону 30%, ставка страховых взносов для мультипликаторов составит 14%, из которых 8% будет направляться в Пенсионный фонд РФ, остальные средства — в Фонды социального и медицинского страхования. Льготы будут действовать до 2023 года включительно.
Поправки были разработаны Правительством в соответствии с поручением Президента Владимира Путина и приняты в трёх чтениях Госдумой. А теперь перед тем, как закон рассмотрит Совет Федерации, его 17 апреля обсудит на своём заседании Комитет палаты по науке, образованию и культуре.
Нормы, которые содержатся в документе, позволит привлечь в отрасль большее количество высококвалифицированных специалистов, потому что сегодня стандартные тарифы страховых взносов увеличивают себестоимость производства мультфильмов, что отрицательно сказывается на развитии отрасли.
Важно, что в основном произведения отечественных аниматоров в сейчас представляют российское кино в кинозалах Европы и Азии, поэтому анимация должна иметь не только налоговые послабления, но и превратиться в отдельную отрасль с постоянным финансированием и стратегией развития.
Парламентская газета: последние новости
США утверждают, что ни одна из ракет не была сбита сирийскими ПРО День 17 апреля в истории Цивилев уволил четырех заместителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин придумал способ победить коррупцию152
Лавров напомнил Джонсону о позорном факте236
Российская подлодка спасла Сирию от Британии221
Российский «Панцирь» отбил атаку США722
Россия получила неожиданную поддержку148
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение