СФ одобрил пакет законов о льготных страховых взносах для российских производителей мультфильмов

Верхняя палата парламента одобрила пакет правительственных законов, устанавливающих с 2018 г. по 2023 г. льготные тарифы страховых взносов для российских организаций, которые занимаются производством анимационного кино. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета Федерации.

Так, согласно тексту одного из законов, на период 2018-2023 гг. для российских организаций, производящих и реализующих произведенной ими анимационную аудиовизуальную продукцию тариф страховых взносов снижается до 14%.

В том числе сенаторы одобрили закон, который устанавливает для российских мультипликаторов льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации в размере 8%.

Предполагается, что законы позволят организациям индустрии анимационного кино снизить себестоимость анимационной аудиовизуальной продукции, а также привлечь высококвалифицированных специалистов из смежных областей, в частности — из отрасли информационных технологий.

Ранее оба закона были приняты в третьем чтении членами нижней палаты парламента.