Пешком по центру Волгограда: городские тротуары покрылись глубокими «язвами»

Волгограде с наступлением весны основное внимание горожан приковано к тому, в каком состоянии оказались дороги. И это вполне объяснимо, ведь жители растянувшегося вдоль Волги города-героя значительную часть своего времени проводят в транспорте. О дорожных ямах сегодня не говорит в Волгограде только ленивый. Но и на «берегу», как оказалось, дела обстоят не лучше. Волгоградские тротуары, даже в самом центре города, выглядят сегодня так, словно каждый день их бьют машины. V1.ru прогулялся вдоль проспекта Ленина от «Современника» до Порт-Саида. Предлагаем посмотреть на то, что мы увидели. Самое первое, что бросается в глаза, когда проходишь по центральным улицам Волгограда, — не пустующие витрины магазинов. Удивляет количество одиноких лунок на обочине проспекта. Кажется, если пересчитать число растущих вдоль дороги вязов и число одиноких «квадратиков», последних окажется вдвое больше.

В тех лунках, где растут деревья, трудно разглядеть землю. Сегодня она ровно такого же цвета, как и асфальт. В качестве удобрений — многочисленные окурки. Никакого полива и окапывания.

Большинство серых «квадратиков» вдоль проспекта Ленина, будто бы стыдясь своего нынешнего вида, потихоньку проваливаются сквозь землю. Вместе с грунтом сползает и асфальт. Зрелище напротив медуниверситета, пожалуй, самое грустное.

«Квадратик» с самым гулбоким првалом, к слову, — на повороте с проспекта Ленина на улицу Володарского.

А теперь о качестве тротуара. Найти хотя бы сто метров ровной пешеходной дорожки не удалось на всем протяжении от «Современника» до Порт-Саида. Гулять по центру, любуясь высотой весеннего неба, сегодня не самое безопасное занятие. Откровенно говоря, местами трудно пройти в кроссовках. Ходить на каблуках — целый подвиг для волгоградских модниц.

С последствиями обильных мартовских снегопадов и наледью на тротуарах на проспекте Ленина коммунальные службы боролись с помощью тяжелой техники. Не раз пешеходные дорожки скребли ковшами тракторов. Возможно, именно это стало причиной бесследного исчезновения тротуарной плитки. Местами о былой красоте под ногами сегодня не напоминает уже ничего.

И последнее, что очень сильно бросается в глаза во время пешей прогулки, — количество оставленных в асфальте дыр после демонтажа киосков. Впрочем, их с большим удовольствием в качестве сухих ванн используют городские пернатые.